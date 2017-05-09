Talat Bulut
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Talat Bulut Alman polisine ateş püskürdü

Ünlü oyuncu Talat Bulut, havalimanında Almanya'dan Türkiye'ye gelecek olan kızını beklemeye başladı. Bulut'un beklediği uçak gelse de beklediği yolcu gelmedi

09 Mayıs 2017 Salı, 11:43:01 Güncelleme: 12:18:45

Kızının neden gelmediğini merak eden ünlü oyuncu, kızından gelen telefonla adeta çıldırdı. Alman polisi, Talat Bulut'un kızının bavullarını, Türk pasaportuna sahip olduğunu görünce, uçağa binişte didik didik aramış. Uçağının kaçacağını söyleyip sinirlenen genç kıza ise polisler "Bize sinirlenmeyin. Sinirlenirseniz sonuçlarını böyle yaşarsınız!" cevabını vermiş.

Kızı uçağı kaçırınca çok sinirlenen Talat Bulut, havalimanında yolcu bavullarının taşındığı banda oturup, kızının yaşadıklarını anlattı.

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