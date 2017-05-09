Cem Yılmaz
FİSKOS

Cem Yılmaz: Allah'ın senin gibi bir hıyarı...

Ünlü komedyen gösteri tarihlerini soran takipçisine yanıt vermeyince ağır bir hakaretle karşı karşıya kaldı

09 Mayıs 2017 Salı, 14:34:41 Güncelleme: 14:44:03

Cem Yılmaz, Twitter'da kendisine bela okuyan takipçisine ilginç bir yanıt verdi. Yılmaz, 'Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum' dedi.

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara genelde şaka yollu yanıtlar vermeyi tercih eden Cem Yılmaz, gösteri tarihlerini soran takipçisine yanıt vermeyince ağır bir hakaretle karşı karşıya kaldı.

Takipçisinin ‘Allah belanı versin abi’ çıkışına kayıtsız kalmayan ünlü komedyen, bu mesaja, "Sağol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun" yanıtını verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ozan Güven'in Atatürk'lü paylaşımına Cem Yılmaz'dan yorum
FİSKOS

Cem Yılmaz’dan çarpıcı Atatürk yorumu
Cem Yılmaz yeni filmi ArifV216 ‘da yer alacak 3 yeni ismi daha açıkladı
FİSKOS

Cem Yılmaz yeni filminde yer alacak 3 yeni ismi daha ...
Cem Yılmaz'ın 3 yıl önce oğluna attığı mesaj
FİSKOS

Cem Yılmaz 3 yıl önce oğluna yolladığı videoyu ...
Cem Yılmaz ile Zafer Alagöz'ün gözüne ne oldu?
FİSKOS

Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
Cem Yılmaz: Komik değilim. Yani artık komik değilim
FİSKOS

'Whatsapp grubumuzda..."
Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
FİSKOS

Cem Yılmaz'dan hayranlarına 20. yıl sürprizi
Cem Yılmaz'ın 'Lüküs Hayat'ı
FİSKOS

Cem'in 'Lüküs Hayat'ı

Cem Yılmaz'ın evindeki esrarengiz kadın
FİSKOS

Cem Yılmaz'ın evinden fotoğraf paylaşan güzel kim?

YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET 40 BAVUL DİVA İÇİN NEDİR Kİ?
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GÖLTÜRKBÜKÜ KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI HER DUYGUYA BİR KELİME VAR MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK ‘SENSE8’TE İKİNCİ RAUNT
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ‘BEN ANNE OLDUM, ŞİMDİ HİKÂYEMİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN HEPİMİZ BU LABİRENTİN İÇİNDEYİZ
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR SAVAŞ VE AŞK
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ LYON’DA BAŞLAYAN LEZZET YOLCULUĞU SİRHA
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL MEKÂNCILARIN EN BÜYÜK SIKINTISI
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KALP YETERSİZLİĞİ 10 YILDA 2 KAT...
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN LEZZET YOLCULUĞU’NDA MASRAFLAR ŞİRKETTEN
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Nefes kesen dövüş sahnesi nasıl çekildi?
  • 2 "İlyas için kimin ölmesi gerekiyorsa ölecek!"
  • 3 Sultan Murad hem ölümle hem de Kösem Sultan’la savaşıyor!
  • 4 Kalp Atışı’nı hızlandıran ikili
  • 5 Turna kendini tehlikeli bir maceraya atıyor
  • 6 Bayram Cevher herkesi şaşırtacak bir karar veriyor!