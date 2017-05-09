İbrahim Tatlıses
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İbrahim Tatlıses: Başımın üstünde bir prenses var

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden olan Elif Ada'nın fotoğrafının altında çekilmiş bir kareyi paylaştı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:59:30 Güncelleme: 16:00:48

İbrahim Tatlıses, İnstagram hesabından küçük kızı Elif Ada’yla ilgili bir mesaj yayımladı. Ünlü türkücü, Elif’in fotoğrafının altında otururken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Minik kızını prenses olarak tanımlayan Tatlıses, diğer çocuklarının da gönül koymaması adına, "Başımın üstünde bir prenses var. Diğer çocuklarımı sorarsanız; Onların da her biri ayrı bir değerdir benim için. Valla ben yazı getirdim sizleri bilmem doğuda falan halen kar yağıyormuş hayretlerdeyim ALLAH yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

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