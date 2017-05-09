İbrahim Tatlıses: Başımın üstünde bir prenses var

İbrahim Tatlıses, İnstagram hesabından küçük kızı Elif Ada’yla ilgili bir mesaj yayımladı. Ünlü türkücü, Elif’in fotoğrafının altında otururken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.



Minik kızını prenses olarak tanımlayan Tatlıses, diğer çocuklarının da gönül koymaması adına, "Başımın üstünde bir prenses var. Diğer çocuklarımı sorarsanız; Onların da her biri ayrı bir değerdir benim için. Valla ben yazı getirdim sizleri bilmem doğuda falan halen kar yağıyormuş hayretlerdeyim ALLAH yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

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