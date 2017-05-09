İbrahim Erkal
FİSKOS

İbrahim Erkal ile ilgili son dakika açıklaması

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak şarkıcının kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi

09 Mayıs 2017 Salı, 17:16:05 Güncelleme: 18:30:07 AA

İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkal'ın, bugün yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

Doç. Dr. Sağlam, "İbrahim Erkal'ın bugün yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Erkal'ın yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettiriliyor." dedi.

Evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanılan Erkal, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.

Sanatçının resmi Facebook sayfasından şu açıklama yapılmıştı:

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Narman ilçesinde tamamladı. Lise öğretiminin ardından Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başlayan Erkal, geceleri de mekanlarda sahne alıyordu.

Askerlik görevinin ardından Erzurum'a dönse de, 1989 yılında yeniden İstanbul'a gitmeye karar verdi ve İstanbul'da garsonluk yapmaya başladı. Garsonluk yaptığı esnada bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezi'nde eğitim görmeye devam eden İbrahim Erkal, 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki" adlı albümünü çıkardı.

İlk albümüyle sesini duyuramasa da aynı yıl kendi adıyla bir albüm daha çıkarmaya karar verdi. 1992 yılında albümün parçalarını tamamladı. 1993 yılında albümünü birçok plakçıya dinletti ancak olumlu bir sonuç alamadı. Kimseden ses çıkmayınca Erzurum'a dönen İbrahim Erkal, Erzurum'a dönerken şans eseri İskender Ulus'la tanıştı. Tanışmanın ardından Ulus Müzik etiketiyle tamamladığı "Tutku" adlı albümünü çıkardı ve Aynı yıl Galatasaray takımı için "Ölümüne Cim Bom" adlı sekiz parçadan oluşan bir albüm yayınladı.

8 Temmuz 1996 tarihinde "Gönlünüze Talibim" adlı üçüncü albümünü yayınladı ve bu albümle yıldızı parladı. Albümündeki tüm şarkılar hit oldu ve albümün ilk şarkısı olan "Unutmayacağım" şarkısı herkes tarafından çok beğenildi ve ardından "Canısı" adlı parça yayınlandı ve neredeyse tüm ülkede bir anda dilden dile dolanan bir parça haline geldi.

1996 yılında "Canısı" adında bir filmde başrol oynayan İbrahim Erkal, oldukça beğenildi ve film de yüksek izlenme oranına sahip olunca dizi yapılmasına karar verildi. 1997 yılında dizi olarak ekranlara gelen "Canısı"da 26 bölüm boyunca reyting rekorları kırıldı.

1998'de "Sırılsıklam", 2000'de "De Get Yalan Dünya/Nasıl Sevmiştim", 2001 yılında "Su Gibi", 2004'te "Gönül Limanı", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun" ve 2015'te "Nefes 1" adlı albümlerini piyasaya sürdü.

14 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında baygın şekilde bulunan İbrahim Erkal, yoğun vakımda tedavi görüyordu. 9 Mayıs 2017 günü yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu...

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YORUMLAR 68
  • Misafir 17 dakika önce
    Onun şarkıları ile büyüdüm Allah rahmet eylesin .de get yalan dünya....
  • Misafir 18 dakika önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 19 dakika önce
    Allah rahmet etsin Mekani Cennet Olsun
  • Misafir 21 dakika önce
    olmedi doktorlar yasiyor demis
  • Misafir 21 dakika önce
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun
  • Misafir 22 dakika önce
    Büyük insan erzurum seni unutmayacak
  • Misafir 22 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
  • Misafir 23 dakika önce
    Rabbim rahmeti ile muamele eyler inşaallah,hepimizin başı sağolsun,
  • Misafir 24 dakika önce
    Bir varmış bir yokmuş. ..rahmet ya Allah.
  • Misafir 25 dakika önce
    Allah rahmet eylesin. Ailesine sabir versin. Mekanın cennet olsun gule gule canisi
  • Misafir 26 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 27 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 41 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 41 dakika önce
    COK DEĞERLİ BİR NSANDI TÜRKİYE CANISINI KAYBETTİ MEKANIN CENNET OLSUN İNŞ NUR İÇİNDE UYU
  • Misafir 41 dakika önce
    AIIah’ım Mekanını cennet EyIesin DuaIarımızı KabuI Etsin, Acınızı SizinIe payIaşıyoruz AIIah Güç versin AiIesine ve yakınIarına.
  • Misafir 41 dakika önce
    Güle güle Canısı
  • Misafir 42 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekani CENNET olsun
  • Misafir 42 dakika önce
    Allah mekanını cennet eylesin ailesinin başı saolsun
  • Misafir 44 dakika önce
    Hep efendiliginle hatirlanacaksin guzel insan , mekanin cennet olsun
  • Misafir 44 dakika önce
    allah rahmet eğlesin kimin ne zaman gideceği belli değil
  • Misafir 44 dakika önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 44 dakika önce
    dugunumuzun sarkicisi.allah rahmet eylesin.mekanin cennet olsun
  • Misafir 45 dakika önce
    Mekanı Cennet olsun
  • Misafir 47 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • Misafir 50 dakika önce
    Allah rahmet eylesin...
  • Misafir 51 dakika önce
    çocukluğumun sanatçısı. Rabbim mekanını cennet eylesin
  • Misafir 53 dakika önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • Misafir 53 dakika önce
    İyiler unutulmaz.mekanın cennet olsun
  • Misafir 54 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN ALLAH AİLESİNE SABIRLAR VERSİN
  • Misafir 55 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESIN COK DEGERLI BIR SANATCIYDI COK UZGUNUM
  • Misafir 55 dakika önce
    MEKANIN CENNET OLSUN CANISI
  • Misafir 55 dakika önce
    Zorlu mücadeleyi kaybetmen bizi çok üzdü:(( Yolun ışık mekanın cennet olsun CANISI...
  • Misafir 55 dakika önce
    Allah rahmet eylesin makamı cennet olsun..
  • Misafir 55 dakika önce
    Çok yazık ailesine sabir diliyorum.
  • Misafir 57 dakika önce
    İYİLER UNUTULMAZ.
  • Misafir 57 dakika önce
    MEKANI CENNET OLSUN
  • Misafir 58 dakika önce
    Allah rahmet etsin, canisi parcasinin benim icin cok ozel bir parca. Nur icinde yatsin.
  • Misafir 60 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN. DEĞER VERDİĞİMİZ SANATÇILARDAN BİRİYDİ.ALLAH GERİDE KALANLARA SABIR VERSİN
  • Misafir 60 dakika önce
    allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
  • Misafir 1 saat önce
    allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
  • Misafir 1 saat önce
    RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE EYLESİN MEKANI CENNET MENZİLİ MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANİ CENNET OLSUN İNŞALLAH
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 1 saat önce
    gencecik bi hayat daha son buldu.yakınlaına sabırlar dilerim.
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN CANISI
  • Misafir 1 saat önce
    Ne diyelim allah rahmet eylesin Rabbim günahlarını affeylesin amin de get yalan dünya dedi ve gitti ibrahim abim
  • Misafir 1 saat önce
    allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
  • Misafir 1 saat önce
    hayat boş ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin.Yakinlarina bas sagligi dileyerek,sabirla selamet sunarim.
  • Misafir 1 saat önce
    Başımız sağolsun, büyük, naif, onurlu bir sanatçımızı, ağabeyimizi kaybettik. Mekanın cennet olsun güzel insan.
  • Misafir 1 saat önce
    Allah gani bani rahmet eylesin çok üzüldüm
  • Misafir 1 saat önce
    Başımız sağolsun. Mekânı cennet olsun.
  • Misafir 1 saat önce
    mekanı cennet olsun nur içinde yatsın
  • Misafir 1 saat önce
    allahım mekanını cennet eylesin " canısı "
  • Misafir 1 saat önce
    allahım mekanını cennet eylesin " canısı "
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin :((
  • Misafir 1 saat önce
    AİLESİNİN VE SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN
  • Misafir 1 saat önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 1 saat önce
    Turkiyenin başı sagolsun
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesin..yalan dunya tek gercek olum
  • Misafir 1 saat önce
    Yazık oldu lan
  • Misafir 1 saat önce
    Çok üzüldüm bende bam başka bir yeri var lise yıllarım bu güzel insanı dinlemekle gecirdim
  • Misafir 1 saat önce
    bugun bütün gün icimde kötü bir his vardi cok sevdim bir dostumu kaybedim. (Suat Kaya)
  • Misafir 1 saat önce
    Rabbim mekanını cennet eylesin.
  • Misafir 1 saat önce
    allah rahmet eylesin ailesine sabırlar dilerim
  • Misafir 1 saat önce
    başımız sağolsun
  • Misafir 1 saat önce
    Allah Rahmet Etsin, Mekanı Cennet Olsun
  • Misafir 1 saat önce
    Allah rahmet eylesın kendı halinde bir sanatcıydı iyi bilirdik
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