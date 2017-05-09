İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkal'ın, bugün yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.
Doç. Dr. Sağlam, "İbrahim Erkal'ın bugün yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Erkal'ın yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettiriliyor." dedi.
Evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanılan Erkal, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.
Sanatçının resmi Facebook sayfasından şu açıklama yapılmıştı:
İBRAHİM ERKAL KİMDİR?
İbrahim Erkal, 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Narman ilçesinde tamamladı. Lise öğretiminin ardından Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başlayan Erkal, geceleri de mekanlarda sahne alıyordu.
Askerlik görevinin ardından Erzurum'a dönse de, 1989 yılında yeniden İstanbul'a gitmeye karar verdi ve İstanbul'da garsonluk yapmaya başladı. Garsonluk yaptığı esnada bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezi'nde eğitim görmeye devam eden İbrahim Erkal, 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki" adlı albümünü çıkardı.
İlk albümüyle sesini duyuramasa da aynı yıl kendi adıyla bir albüm daha çıkarmaya karar verdi. 1992 yılında albümün parçalarını tamamladı. 1993 yılında albümünü birçok plakçıya dinletti ancak olumlu bir sonuç alamadı. Kimseden ses çıkmayınca Erzurum'a dönen İbrahim Erkal, Erzurum'a dönerken şans eseri İskender Ulus'la tanıştı. Tanışmanın ardından Ulus Müzik etiketiyle tamamladığı "Tutku" adlı albümünü çıkardı ve Aynı yıl Galatasaray takımı için "Ölümüne Cim Bom" adlı sekiz parçadan oluşan bir albüm yayınladı.
8 Temmuz 1996 tarihinde "Gönlünüze Talibim" adlı üçüncü albümünü yayınladı ve bu albümle yıldızı parladı. Albümündeki tüm şarkılar hit oldu ve albümün ilk şarkısı olan "Unutmayacağım" şarkısı herkes tarafından çok beğenildi ve ardından "Canısı" adlı parça yayınlandı ve neredeyse tüm ülkede bir anda dilden dile dolanan bir parça haline geldi.
1996 yılında "Canısı" adında bir filmde başrol oynayan İbrahim Erkal, oldukça beğenildi ve film de yüksek izlenme oranına sahip olunca dizi yapılmasına karar verildi. 1997 yılında dizi olarak ekranlara gelen "Canısı"da 26 bölüm boyunca reyting rekorları kırıldı.
1998'de "Sırılsıklam", 2000'de "De Get Yalan Dünya/Nasıl Sevmiştim", 2001 yılında "Su Gibi", 2004'te "Gönül Limanı", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun" ve 2015'te "Nefes 1" adlı albümlerini piyasaya sürdü.
14 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında baygın şekilde bulunan İbrahim Erkal, yoğun vakımda tedavi görüyordu. 9 Mayıs 2017 günü yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu...
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Misafir 17 dakika önceOnun şarkıları ile büyüdüm Allah rahmet eylesin .de get yalan dünya....00
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Misafir 18 dakika öncemekanı cennet olsun00
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Misafir 19 dakika önceAllah rahmet etsin Mekani Cennet Olsun00
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Misafir 21 dakika önceolmedi doktorlar yasiyor demis00
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Misafir 21 dakika önceAllah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun00
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Misafir 22 dakika önceBüyük insan erzurum seni unutmayacak00
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Misafir 22 dakika önceAllah rahmet eylesin mekani cennet olsun00
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Misafir 23 dakika önceRabbim rahmeti ile muamele eyler inşaallah,hepimizin başı sağolsun,00
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Misafir 24 dakika önceBir varmış bir yokmuş. ..rahmet ya Allah.00
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Misafir 25 dakika önceAllah rahmet eylesin. Ailesine sabir versin. Mekanın cennet olsun gule gule canisi00
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Misafir 26 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 27 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 41 dakika önceAllah rahmet eylesin30
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Misafir 41 dakika önceCOK DEĞERLİ BİR NSANDI TÜRKİYE CANISINI KAYBETTİ MEKANIN CENNET OLSUN İNŞ NUR İÇİNDE UYU00
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Misafir 41 dakika önceAIIah’ım Mekanını cennet EyIesin DuaIarımızı KabuI Etsin, Acınızı SizinIe payIaşıyoruz AIIah Güç versin AiIesine ve yakınIarına.00
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Misafir 41 dakika önceGüle güle Canısı00
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Misafir 42 dakika önceAllah rahmet eylesin mekani CENNET olsun00
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Misafir 42 dakika önceAllah mekanını cennet eylesin ailesinin başı saolsun00
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Misafir 44 dakika önceHep efendiliginle hatirlanacaksin guzel insan , mekanin cennet olsun30
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Misafir 44 dakika önceallah rahmet eğlesin kimin ne zaman gideceği belli değil00
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Misafir 44 dakika önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 44 dakika öncedugunumuzun sarkicisi.allah rahmet eylesin.mekanin cennet olsun00
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Misafir 45 dakika önceMekanı Cennet olsun00
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Misafir 47 dakika önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun00
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Misafir 50 dakika önceAllah rahmet eylesin...30
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Misafir 51 dakika önceçocukluğumun sanatçısı. Rabbim mekanını cennet eylesin30
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Misafir 53 dakika önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun30
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Misafir 53 dakika önceİyiler unutulmaz.mekanın cennet olsun30
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Misafir 54 dakika önceALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN ALLAH AİLESİNE SABIRLAR VERSİN30
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Misafir 55 dakika önceALLAH RAHMET EYLESIN COK DEGERLI BIR SANATCIYDI COK UZGUNUM30
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Misafir 55 dakika önceMEKANIN CENNET OLSUN CANISI00
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Misafir 55 dakika önceZorlu mücadeleyi kaybetmen bizi çok üzdü:(( Yolun ışık mekanın cennet olsun CANISI...00
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Misafir 55 dakika önceAllah rahmet eylesin makamı cennet olsun..00
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Misafir 55 dakika önceÇok yazık ailesine sabir diliyorum.00
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Misafir 57 dakika önceİYİLER UNUTULMAZ.30
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Misafir 57 dakika önceMEKANI CENNET OLSUN30
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Misafir 58 dakika önceAllah rahmet etsin, canisi parcasinin benim icin cok ozel bir parca. Nur icinde yatsin.30
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Misafir 60 dakika önceALLAH RAHMET EYLESİN. DEĞER VERDİĞİMİZ SANATÇILARDAN BİRİYDİ.ALLAH GERİDE KALANLARA SABIR VERSİN30
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Misafir 60 dakika önceallah rahmet eylesin mekani cennet olsun00
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Misafir 1 saat önceallah rahmet eylesin mekani cennet olsun30
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Misafir 1 saat önceRABBİM RAHMETİYLE MUAMELE EYLESİN MEKANI CENNET MENZİLİ MÜBAREK OLSUN İNŞALLAH00
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Misafir 1 saat önceALLAH RAHMET EYLESIN MEKANİ CENNET OLSUN İNŞALLAH00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin00
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Misafir 1 saat öncegencecik bi hayat daha son buldu.yakınlaına sabırlar dilerim.00
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Misafir 1 saat önceALLAH RAHMET EYLESİN CANISI00
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Misafir 1 saat önceNe diyelim allah rahmet eylesin Rabbim günahlarını affeylesin amin de get yalan dünya dedi ve gitti ibrahim abim00
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Misafir 1 saat önceallah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah00
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Misafir 1 saat öncehayat boş ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin.Yakinlarina bas sagligi dileyerek,sabirla selamet sunarim.00
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Misafir 1 saat önceBaşımız sağolsun, büyük, naif, onurlu bir sanatçımızı, ağabeyimizi kaybettik. Mekanın cennet olsun güzel insan.30
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Misafir 1 saat önceAllah gani bani rahmet eylesin çok üzüldüm00
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Misafir 1 saat önceBaşımız sağolsun. Mekânı cennet olsun.00
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Misafir 1 saat öncemekanı cennet olsun nur içinde yatsın00
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Misafir 1 saat önceallahım mekanını cennet eylesin " canısı "00
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Misafir 1 saat önceallahım mekanını cennet eylesin " canısı "00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin :((00
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Misafir 1 saat önceAİLESİNİN VE SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN00
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Misafir 1 saat öncemekanı cennet olsun00
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Misafir 1 saat önceTurkiyenin başı sagolsun00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesin..yalan dunya tek gercek olum00
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Misafir 1 saat önceYazık oldu lan00
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Misafir 1 saat önceÇok üzüldüm bende bam başka bir yeri var lise yıllarım bu güzel insanı dinlemekle gecirdim00
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Misafir 1 saat öncebugun bütün gün icimde kötü bir his vardi cok sevdim bir dostumu kaybedim. (Suat Kaya)00
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Misafir 1 saat önceRabbim mekanını cennet eylesin.00
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Misafir 1 saat önceallah rahmet eylesin ailesine sabırlar dilerim00
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Misafir 1 saat öncebaşımız sağolsun60
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Misafir 1 saat önceAllah Rahmet Etsin, Mekanı Cennet Olsun00
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Misafir 1 saat önceAllah rahmet eylesın kendı halinde bir sanatcıydı iyi bilirdik90