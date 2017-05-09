Mustafa Sandal
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Mustafa Sandal’ın acı günü

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın dedesi Hüseyin İleri hayatını kaybetti

09 Mayıs 2017 Salı, 22:47:34 Güncelleme: 23:05:21

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü popçu Mustafa Sandal’ın ritim saz ustası olan dedesi Hüseyin İleri’nin vefat ettiğini duyurdu.

Ritim saz ustası ve emekli TRT saz sanatçısı Hüseyin İleri, 91 yaşında vefat etti. İleri’nin vefat ettiğini Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Mustafa Sandal’ın dedesi, Ankara Radyosu emekli usta ritim sanatçısı Hüseyin İleri'yi kaybettik. Radyoda spikerler, “Ve Hüseyin İleri” diye takdim ederlerdi ve bu şekilde hafızalarda yer etmişti. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sanatçı arkadaşımız Mustafa Sandal’a, annesine ve yakından tanıdığım teyzeleri başta olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı diliyorum.” notunu düştü.

HÜSEYİN İLERİ KİMDİR?

1926 yılında Adana’da dünyaya gelen Hüseyin İleri, TRT’nin emekli sanatçılarından ve ritim saz ustasıdır. 1970'ler ve 1980'ler boyunca TRT’de başta Müzeyyen Senar, Behiye Aksoy ve Muazzez Abacı ile olmak üzere, hemen hemen her Türk sanat müziği programında yer almıştır. Bir darbuka virtüözü olan sanatçı, darbuka TRT'de yasakken ritim sazı TRT Ankara Radyosu'na sokan ilk kişidir. Eğer program Televizyonda ise devamlı kamerayı takip eden gözleriyle, darbukayı çalış biçimiyle görünmekteydi.  Hüseyin İleri Türk pop müziği sanatçısı Mustafa Sandal'ın da dedesidir.

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