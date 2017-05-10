Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ile yaptığı kaçamağın yankıları gündemden düşmüyor.
Murat Boz ihanet iddialarını kısa bir süre önce yalanlasa da, Aslı Enver henüz suskunluğunu bozmadı.
Kaçamağın olay adamı ve Murat Boz-Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan kişi olarak konuşulan Eser Yenenler ise ilk kez konuştu.
Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
Aa bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı.
Söylendiği gibi 5 değil, 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam, en yakınımdakilerden başlardım.
İbo (İbrahim Büyükak) evlenmek üzere, Oğuz (Oğuzhan Koç) 2. yılı devirdi. Bir de villa kiralık. :)