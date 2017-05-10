FİSKOS

Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum

09 Mayıs 2017 Salı, 23:43:18 HABERTURK.COM

  • 1 Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
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    Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ile yaptığı kaçamağın yankıları gündemden düşmüyor.

  • 2 Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
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    Murat Boz ihanet iddialarını kısa bir süre önce yalanlasa da, Aslı Enver henüz suskunluğunu bozmadı.

  • 3 Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
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    Kaçamağın olay adamı ve Murat Boz-Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan kişi olarak konuşulan Eser Yenenler ise ilk kez konuştu.

  • 4 Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
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    Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: 

  • 5 Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
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    Aa bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. 

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