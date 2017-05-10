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Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:09:17

  • 1 Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor
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    Çocukluk aşkı Deniz Seki’ye 25 yıl sonra kavuşan, ünlü şarkıcı hapse girmeden önce onunla altı ay boyunca kaçak hayatı yaşayan Faruk Salman aşk mahkûmu çıktı!

  • 2 Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre işadamının, 126 haftadır her pazartesi aksatmadan nişanlısını ziyaret için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gittiği öğrenildi.

  • 3 Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor
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    ‘İMKÂN OLSA HER GÜN GELİRİM’

    Önceki gün yine cezaevine giden Salman’ı HT MAGAZİN görüntüledi. Şıklığıyla dikkat çeken işadamı, “İmkân olsa her gün ziyarete gelirim” diye konuştu.

  • 4 Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor
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    Düğünle ilgili, “Yakında öğreneceksiniz. Sürprizi kaçmasın” açıklaması yapan Salman, “Deniz çıktıktan sonra 20 gün kafa dinlemek istiyor” dedi.

  • 5 Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor
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    Salman yanında, Seki’nin koğuş arkadaşlarına dağıtmak için istediği, cezaevinde yazdığı kitabını da getirdi.

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    HABERİN DEVAMI

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