Faruk Salman, Deniz Seki’yi 126 haftadır aralıksız ziyaret ediyor

3 | 16

‘İMKÂN OLSA HER GÜN GELİRİM’

Önceki gün yine cezaevine giden Salman’ı HT MAGAZİN görüntüledi. Şıklığıyla dikkat çeken işadamı, “İmkân olsa her gün ziyarete gelirim” diye konuştu.