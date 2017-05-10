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Ünlü manken ve oyuncu, "Gittiğim solaryumun lambaları yeni değişmişti. Görevli arkadaş aslında beni uyardı. 8 dakikadan fazla kalmamam gerektiğini söyledi. Ancak ben bir şey olmaz sandım ve 15 dakika solaryumda kalarak, tam manasıyla haşlandım” dedi.