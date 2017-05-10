Volkan Konak
FİSKOS

Volkan Konak, Atatürk'e hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukatı sosyal medyadan duyurdu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:44:22 Güncelleme: 17:52:22

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, Hasan Akar'ın "Atatürk'ün manevi şahsına hakaret" suçunu işlediğini belirtti.

Konak, "Derin Tarih" isimli programda,  Atatürk'e hakaretler yağdıran Mustafa Armağan, Süleyman Yeşilyurt ile Yavuz Bahadıroğlu ve TVNet kanalının imtiyaz sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Volkan Konak'ın avukatı Çiğdem Koç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Atatürk'e dil uzatmaya cüret edenler hakkında, Volkan Konak adına suç duyurularında bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

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