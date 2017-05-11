Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?

5 | 14

Çekilen video ve fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Aslı Enver, altına "Kaç yaşına girersen gir, o çocuk hep orda... Bir balonla, bir çiçekle, bi sıcak sarılmayla... Yaşamak güzel, yaş almak güzel, inanmak güzel şey. Geçmiş 32 senemi burdan selamlıyorum. Kendime not: iyi ki doğdum, iyi ki varım, iyi ki varsınız." notunu düştü. “Tüm iddia ve haberler asılsız" diyen Murat Boz'un, sevgilisinin doğum günü ile alakalı hiçbir paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.