Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?

Murat Boz, Bahar-Nihal Candan kardeşlerle Eser Yenenler’in villasındaki partide kaçamak yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Şarkıcı, “Tüm iddia ve haberler asılsız. Hiçbiri doğru değil. Sizce böyle bir şey olabilir mi ya?” dedi.
Sevgilisi Aslı Enver’le ihanet yüzünden ayrıldıkları sorularına ise Boz gülerek, “Evimiz, yerimiz belli. Her şey tamamen abartı ve kurgu. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi. (Cadde)
Öte yandan Aslı Enver yeni yaşını setteki oyuncu arkadaşları ile kutladı.
Çekilen video ve fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Aslı Enver, altına "Kaç yaşına girersen gir, o çocuk hep orda... Bir balonla, bir çiçekle, bi sıcak sarılmayla... Yaşamak güzel, yaş almak güzel, inanmak güzel şey. Geçmiş 32 senemi burdan selamlıyorum. Kendime not: iyi ki doğdum, iyi ki varım, iyi ki varsınız." notunu düştü. “Tüm iddia ve haberler asılsız" diyen Murat Boz'un, sevgilisinin doğum günü ile alakalı hiçbir paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.