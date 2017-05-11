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Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:11:20

  • 1 Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?
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    Murat Boz, Bahar-Nihal Candan kardeşlerle Eser Yenenler’in villasındaki partide kaçamak yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

  • 2 Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?
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    Şarkıcı, “Tüm iddia ve haberler asılsız. Hiçbiri doğru değil. Sizce böyle bir şey olabilir mi ya?” dedi.

  • 3 Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?
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    Sevgilisi Aslı Enver’le ihanet yüzünden ayrıldıkları sorularına ise Boz gülerek, “Evimiz, yerimiz belli. Her şey tamamen abartı ve kurgu. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi. (Cadde)

  • 4 Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?
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    Öte yandan Aslı Enver yeni yaşını setteki oyuncu arkadaşları ile kutladı.

  • 5 Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı mı?
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    Çekilen video ve fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Aslı Enver, altına "Kaç yaşına girersen gir, o çocuk hep orda... Bir balonla, bir çiçekle, bi sıcak sarılmayla... Yaşamak güzel, yaş almak güzel, inanmak güzel şey. Geçmiş 32 senemi burdan selamlıyorum. Kendime not: iyi ki doğdum, iyi ki varım, iyi ki varsınız." notunu düştü. “Tüm iddia ve haberler asılsız" diyen Murat Boz'un, sevgilisinin doğum günü ile alakalı hiçbir paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.

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