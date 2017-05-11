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Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:36:57

  • 1 Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor
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    Uzun süredir boşanma davaları süren Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah, avukatlarıyla yaptıkları görüşme sonunda boşanma protokolü yaptı. Ünlü sanatçı, bugün görülecek davada eşine 4.5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti.

  • 2 Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah, bugün boşanmak için hakim karşısına çıkacak. 

  • 3 Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor
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    Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 19 yıllık eşi Ceyda Sabah’ın Coşkun Sabah’a açtığı çekişmeli boşanma davasında sona gelindi.

  • 4 Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor
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    Uzun süre tazminat konusunda anlaşamayan ikili, davanın bir önceki duruşmasında uzlaşmaya varmıştı. 

  • 5 Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor
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    Eşinden 9 milyon TL tazminat isteyen Ceyda Sabah ve Coşkun Sabah’ın avukatları tarafların uzlaştığını belirtip boşanma protokolünün hazırlanması için hakimden ek süre talep etmişti. 

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