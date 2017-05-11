Coşkun Sabah 4.5 milyon liraya boşanıyor

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Uzun süredir boşanma davaları süren Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah, avukatlarıyla yaptıkları görüşme sonunda boşanma protokolü yaptı. Ünlü sanatçı, bugün görülecek davada eşine 4.5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti.