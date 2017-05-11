Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?

Aslıhan Doğan’la kısa bir süre önce barışan Arda Turan, Yağmur Ünal’la yakınlaştı. Bir kez daha ihanete uğrayan sosyetik güzelin, yıldız futbolcuya telefonda öfke saçtığı konuşuluyor.
Takvim'de yer alan habere göre Barcelonalı futbolcu Arda Turan'la barışmanın ardından her şeyin düzeleceğini zanneden Aslıhan Doğan'ın hayalleri suya düştü…
İki yıldır Turan'la aşkı bir dargın bir barışık ilerleyen sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde "Bizi 1 ay sonra Arda'yla görürsünüz" demişti.
Doğan, aşkı Turan'la yaz için tatil planları yaparken çapkın futbolcunun Yağmur Ünal'la yakınlaştığını öğrenince şoke oldu.
YALANLAMA GELMEDİ!
Önceki gün ortaya atılan bu şok iddia karşısında Ünal'la Arda Turan'ın sessiz kalması, sosyetik güzeli iyice sinirlendirdi.