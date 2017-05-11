FİSKOS

Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:14:04

  • 1 Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?
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    Aslıhan Doğan’la kısa bir süre önce barışan Arda Turan, Yağmur Ünal’la yakınlaştı. Bir kez daha ihanete uğrayan sosyetik güzelin, yıldız futbolcuya telefonda öfke saçtığı konuşuluyor.

  • 2 Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?
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    Takvim'de yer alan habere göre Barcelonalı futbolcu Arda Turan'la barışmanın ardından her şeyin düzeleceğini zanneden Aslıhan Doğan'ın hayalleri suya düştü… 

  • 3 Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?
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    İki yıldır Turan'la aşkı bir dargın bir barışık ilerleyen sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde "Bizi 1 ay sonra Arda'yla görürsünüz" demişti.

  • 4 Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?
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    Doğan, aşkı Turan'la yaz için tatil planları yaparken çapkın futbolcunun Yağmur Ünal'la yakınlaştığını öğrenince şoke oldu.

     

  • 5 Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?
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    YALANLAMA GELMEDİ!
    Önceki gün ortaya atılan bu şok iddia karşısında Ünal'la Arda Turan'ın sessiz kalması, sosyetik güzeli iyice sinirlendirdi. 

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