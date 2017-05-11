Aslıhan Doğan kıskançlık krizine mi girdi?

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İddialar karşısında hâlâ sessizliğini koruyan Turan'ın ise Doğan'ın gazetecilere ilişkilerinin devam ettiğini ima etmesine kızdığı ve bu nedenle sosyetik sevgilisiyle bir süre görüşmek istemediği konuşuluyor.