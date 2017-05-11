Eser Yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay

3 | 20

Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Böylece villaya davet edilen ve bodrum kata inenler kendisini ev ortamında değil, gece kulübünde gibi hissediyor.