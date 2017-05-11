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Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:56:45 AA

  • 1 Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması
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    Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • 2 Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması
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    Bakan Akdağ, "2017 HIMMS Türkiye Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı"nın açılışının ardından fuar alanını gezdi.

  • 3 Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması
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    Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, şarkıcı İbrahim Erkal'a ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

  • 4 Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması
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    "Hemşehrimizin, kardeşimizin beyin ölümünün maalesef gerçekleştiğini hastane yöneticisi arkadaşlar kamuoyuna duyurdu. Takdir-i ilahi, yapacak fazla bir şey yok. Cenab-ı Hak, ailesine sabırlar versin. Tabii beyin ölümüyle gerçek ölüm arasındaki farkı, vatandaşlarımız bilemeyebilir. Beyin ölümü, organlar henüz canlılığını korurken kişinin beyninin tamamen fonksiyonunu yitirmesi oluyor. Geriye dönüşü yok. Bunu tespit etmiş durumdalar"

  • 5 Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması
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