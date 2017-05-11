Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

4 | 11

"Hemşehrimizin, kardeşimizin beyin ölümünün maalesef gerçekleştiğini hastane yöneticisi arkadaşlar kamuoyuna duyurdu. Takdir-i ilahi, yapacak fazla bir şey yok. Cenab-ı Hak, ailesine sabırlar versin. Tabii beyin ölümüyle gerçek ölüm arasındaki farkı, vatandaşlarımız bilemeyebilir. Beyin ölümü, organlar henüz canlılığını korurken kişinin beyninin tamamen fonksiyonunu yitirmesi oluyor. Geriye dönüşü yok. Bunu tespit etmiş durumdalar"