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İbrahim Erkal hayatını kaybetti!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:56:45 DHA

  • 1 SON DAKİKA! İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
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    Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen şarkıcı İbrahim Erkal, hayatını kaybetti. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen Erkal'ın saat 22.10'da kalbinin de durduğunu belirterek, vefat ettiğini söyledi.

  • 2 SON DAKİKA! İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
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    AA'nın haberine göre, Sağlam, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal bugün saat 22.10'da kalbinin de durması sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileriz." dedi. Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal'ın, tıbbi destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları sürdürülüyordu.

  • 3 SON DAKİKA! İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
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    Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 2 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.

  • 4 SON DAKİKA! İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
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    Aile fişin çekilmesini istemediği için tıbbi destek devam ediyordu.

  • 5 SON DAKİKA! İbrahim Erkal hayatını kaybetti!
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    DHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettirilen şarkıcı İbrahim Erkal'ın ailesini ziyaret etmişti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 saat önce
    İyi bir insandı kendisi...
  • Misafir 8 saat önce
    VAN DA KUCAK DOLU AYLEYE SABIR DİLYORUM İYİ BİR İNSANDI MEKANI CENET OLSUN
  • Misafir 10 saat önce
    ADAMSIN HEMŞOM ÇOK AMA ÇOK ÜZÜLDÜM ALLAH RAHMET EYLESİN
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