Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer ayrıldı

Ünlü oyuncular Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor'un 6 yıllık aşkı sona erdi. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"Sanat dünyasının iki önemli ismi Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor'un 6 yıllık büyük aşkının sona erdiğini öğrendim. Zuhal Olcay'dan boşandıktan sonra uzatmalı sevgilisi Aşkın Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boşanan Haluk Bilginer'in, aynı tarihlerde meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.
Hatta Aşkın Nur Yengi'nin bir röportajında 'Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü' demesi, Bilginer'in Yengi'yi, Zerrin Tekindor ile aldattığı şeklinde yorumlanmıştı.
YAKIN ÇEVRESİ 'KESİN BİTTİ' DİYOR
Bir ihanet sonucu mu yoksa boşanma sonrası mı başladı bilmiyorum ama Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor'un aşkı 6 yıldır mutlu mesut sürüyordu.
Londra'da kendilerine birer daire alan ve yılın bir bölümünü orada geçiren çiftin ikinci baharlarında 'büyük aşk'ı buldukları ve artık ömür boyu bu aşkın süreceği tahmin ediliyordu ama olmadı. Çiftin yakın çevresinden öğrendiğime göre, ünlü çiftin büyük aşkı kesin olarak son bulmuş.