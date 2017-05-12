Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer ayrıldı

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Londra'da kendilerine birer daire alan ve yılın bir bölümünü orada geçiren çiftin ikinci baharlarında 'büyük aşk'ı buldukları ve artık ömür boyu bu aşkın süreceği tahmin ediliyordu ama olmadı. Çiftin yakın çevresinden öğrendiğime göre, ünlü çiftin büyük aşkı kesin olarak son bulmuş.