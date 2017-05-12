İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

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EMİNE ÜN

İşte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çıkıyor. Çok üzgünüm çok, hep bir umut vardı içimizde ümidimizi kesmek istememiştik ama olmadı olamadı. Önce eşine ve çocuklarına ailesine Allah'ımdan sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hep tebessümün, geride bıraktığın eserlerin ve iyi kalbin, insanlığın ile hatırlayacağız seni... Mekanın cennet olsun