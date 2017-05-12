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İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:27:46

  • 1 İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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    Sanatçı İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Erkal'ın vefat haberinin duyulmasının ardından ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

  • 2 İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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    İBRAHİM TATLISES
    Benim yüreği güzel, kendi güzel, sanatı güzel kardeşim... Üzüntüden kahroldum.... İbrahim Erkal kardeşime yüce RABBİM'den rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah evlatlarına uzun ömür versin... Mekanın cennet olsun canısı... Sevgili Adaşım İbrahim Erkal...

  • 3 İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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    EMİNE ÜN
    İşte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çıkıyor. Çok üzgünüm çok, hep bir umut vardı içimizde ümidimizi kesmek istememiştik ama olmadı olamadı. Önce eşine ve çocuklarına ailesine Allah'ımdan sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hep tebessümün, geride bıraktığın eserlerin ve iyi kalbin, insanlığın ile hatırlayacağız seni... Mekanın cennet olsun

  • 4 İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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    METİN AROLAT
    De get yalan dünya... #ibrahimerkal İbrahim ağabeyi kaybettik..tüm sevenlerine sabır diliyorum...Çok anılarımız var elbet. Seneler önce, benim annemin babasının Erzurum'lu olduğunu duyunca, kulağıma yapışıp çekerek ben bunu neden bilmiyorum? dadaşlığınla gurur duy benim gibi demişti. Güle güle benim dadaş ağabeyim. Nurlar içinde

  • 5 İbrahim Erkal'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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    MUSTAFA CECELİ
    İbrahim Erkal.."bir sana yandım ben" diye haykıran "İnsafsız" şarkısı en sevdiğimdi.. erken yaşta hayata veda etti.. Allah rahmet eylesin..

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    sen adam gibi adamdın cok seviyorum seni sarkılarınla büyüdük. nur içinde yat bebeğin ve ailene mevlam sabırlar versin.. dadaşımm canım abimm
  • Misafir 13 dakika önce
    ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN MEKANI CENNET OLSUN.
  • Misafir 34 dakika önce
    #Adam Gibi Adam Canısı #unutmayacağız Allah Seni Peygamber Efendimize Komşu Eylesin Yüreği Dert Kokan Abim Gidişinle Beni Öyle Üzdün Anlatamam :(((
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