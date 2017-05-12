Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım
12 Mayıs 2017 Cuma, 11:55:32 | Güncelleme: 12:20:18
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Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
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Özbir eşinin doğum günü için yazdığı mesajla kafaları karıştırdı.
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Ailece yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ali Özbir, altına, "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza...Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü.