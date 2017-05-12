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Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:55:32

  • 1 Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım
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    Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

  • 2 Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım
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    Özbir eşinin doğum günü için yazdığı mesajla kafaları karıştırdı.

  • 3 Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım
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    Ailece yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ali Özbir, altına, "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza...Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü.

  • 4 Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım
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  • 5 Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den kafa karıştıran paylaşım
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    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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