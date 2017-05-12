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Ailece yer aldıkları fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ali Özbir, altına, "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza...Artık 3.çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine..." notunu düştü.