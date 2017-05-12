Arda Turan: Ben günde 1500 kişi ile yazışıyorum

Barcelona’da top koşturan Arda Turan, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak "Kısmetse Olur" programının eski yarışmacısı Cansel Çördük’le özel yazışmaları ortaya çıkan Arda Turan, iddialara cevap verdi.
Herkes Arda Turan’ın Türkan Şoray’ın kızı Yağmur’la yaptığı Barcelona’daki tatil kaçamağını konuşurken sosyal medyada Arda Turan’ın aşk trafiği yeniden gündem oldu. Geçen aylarda Ebru Şallı’yla DM’deki özel mesajları ifşa edilen ünlü futbolcunun bu kez "Kısmetse Olur" programının eski yarışmacısı Cansel Çördük’le özel yazışmaları ortaya çıktı.
Özel hayatındaki trafik nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Arda Turan, Instagram'dan 40 dakika canlı yayın yaptı.
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Kardeşi Okan Turan, Demet Akbağ’la beraber “2. Annem” dediği Seda Sayan ve yakın dostlarının da mesaj attığı ünlü futbolcu, canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Turan, “Benim kimseyi bulduğum falan yok. Bırakın bu magazin işlerini... Yok mesaj atmışım, yok dm, yok o bu... Ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum. Onun için bırakın bu işleri... Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul’a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. Bırakın bunları” dedi.
Arda Turan kendisini eleştiren Sema isimli bir kadın takipçisine de, “Yargılamayı bırak Sema... Sen çok biliyorsun. Günahı sevabı Allah’a bırak” diyerek tepki gösterdi.