Arda Turan: Ben günde 1500 kişi ile yazışıyorum

4 | 15

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Kardeşi Okan Turan, Demet Akbağ’la beraber “2. Annem” dediği Seda Sayan ve yakın dostlarının da mesaj attığı ünlü futbolcu, canlı yayında özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı. Turan, “Benim kimseyi bulduğum falan yok. Bırakın bu magazin işlerini... Yok mesaj atmışım, yok dm, yok o bu... Ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum. Onun için bırakın bu işleri... Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul’a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. Bırakın bunları” dedi.