İbrahim Erkal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İHA'da yer alan habere göre, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal, dün gece hayatını kaybetti. Sabah saatlerinden hastaneden alınan Erkal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'an getirildi. Erkal'ın cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İbrahim Erkal'ın eşinin amcası olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de cenazeyi teslim almaya gelenler arasında yer aldı. İbrahim Erkal'ın 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybettiğini söyleyen Akgün, "Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Düşüp beyin kanaması geçirdiği için bu tip vakalar kanunlarımız gereği Adli Tıp Kurumu'na gelmek zorundadır. Başka bir değerlendirme olmaması gerekir. Gereği yapıldı. Biraz sonra buradan çıkacak. Gasilhaneye gidecek. Yarın da Marmara İlahiyat Camii'nden öğle namazını müteakiben cenaze namazını kılacağız" dedi.

Akgün, Erkal'ın eşinin de zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Çok zor. 2 çocuk vardı. Üçüncü çocuk olduktan on gün sonra İbrahim beyin kanaması geçirdi. 40 günlük bir bebeği var" ifadelerini kullandı.