Seren Serengil ve Nihal Candan sosyal medyada birbirine girdi

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Ünlü sunucu, Instagram'da isim vermeden yaptığı paylaşımda "Fotoğraf çektirmekle gecelere meze olmak farklı şeyler diye sohbet ediyoruz. Dünyadaki her starın dekoltesi olan fotoğrafı vardır ama bir gecelik aşkların ahlak dışı ilişkilerin seviyesiz kadınların fotoğraf çektirmelerine bile gerek yoktur. Ne olduklarının anlaşılması için ağızlarını açtıkları anda anlarsınız ne olduklarını. Sohbet ederken bunlara hem gülüyoruz hem de ne yalan söyleyeyim üzülüyoruz" yazdı.