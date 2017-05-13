Beyin kanaması geçirdikten sonra günlerdir komada kalan ünlü sanatçı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetmişti.



İHA'da yer alan habere göre; Ünlü sanatçı için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi.



Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, usta sanatçının kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti. Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı ise kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.



İbrahim Erkal'ın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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