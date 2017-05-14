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"Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"

14 Mayıs 2017 Pazar, 08:05:53

HT Masa bu hafta, Aslıhan Doğan’ın “Bize bir ay verin” açıklamasını ve Arda Turan’ın aşk hayatını, Murat Boz’un villa skandalının yankılarını, Kerem Tunçeri-Aslışah Alkoçlar flörtünü, Alper Potuk’un Tuvana Türkay’a çalım atıp Ayşe Akın’la görüntülenmesini ve Show TV’nin yaz ekranına damga vuracak ‘Dünya Güzelleri’ programını masaya yatırdı

  • 1 "Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"
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    Aslıhan Doğan, “Bize bir ay verin” diyerek Arda Turan’la objektifler karşısına geçmek için tarih verirken, Arda’nın Yağmur Ünal’la mesajlaştığı haberleri ortalığı karıştırdı. Aslıhan Doğan’ın bu taktikleri sonuca ulaşabilecek mi sizce? Arda-Yağmur yakınlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • 2 "Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"
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    ESİN ÖVET: Görünen o ki ulaşamayacak. Çünkü kız tarafı konuşuyor ve erkek tarafı konuşmuyorsa o ilişki yaşanmıyor demektir aslında. Bunu daha önce de gördük. Erkekler “Kadın konuşsun ben konuşmam” diyerek kadınları koruduklarını zannediyorlar, kadın da havalara giriyor ama bu ciddi tehlikeli ve sakıncalı bir durum. Kadın bunu fark edemiyor. Sonuç mu: Yağmur Ünal sayfası da açılmış ve kapanmış belli ki. Ve sonrasında Arda Turan’ın mesajları ortaya çıktı. O yüzden Aslıhan tamamen umudu kesmeli, kessin de bence. 

  • 3 "Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"
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    KADİR KAYMAKÇI: Bu kadar ince hesapların üstüne yaşanan duyguya ‘aşk’ denir mi yahu? Şirket mi kuruyorsun, mühendislik harikası bina mı inşa ediyorsun! “Bize bir ay verin, 15 güne nefis haber var, 1 saat sonra aşk burada...” Aşk varsa vardır, yoksa yok! Kalbinin sesinin dinleyerek değil de aklının planlarının peşinden gidiyorsan sen âşık falan değilsindir... Arda’nın Yağmur’la ilişkisinin durumu nedir bilmem ama Aslıhan’la durumu bir açıklığa kavuştursa da biz de onlar da rahatlasak...

  • 4 "Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"
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    İPEK DURKAL: Birisi sosyal medyada yazmış, “Arda Turan Instagram’dan bir tek babaanneme yürümedi, onun da Instagram’ı olmadığı için” diye. Bence durumu çok güzel özetlemiş. Bugün Yağmur, yarın Ayşenur... Arda beğendiği tüm kadınları bir yokluyor gibi...

  • 5 "Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"
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    OBEN BUDAK: Sonuç dediğimiz şey evlilikse bazı kadınların evliliğe neden bu kadar taktıklarını anlayamıyorum. Bir iki seneyi kurtaracak bir hırs bu sadece. Taktikler uygulayarak masaya oturtuyorlar belki ama aynı taktikler bir süre sonra daha kötü bir sonuca yol açabiliyor. 

    REŞAT BALCIOĞLU: Aslıhan Hanım belli ki Arda’yı unutamamış, üstelik Arda nişan yüzükleri takılacakken terk etmişti Aslıhan’ı. Arda gönül eğlendirmeye devam ediyor. Herhalde Aslı- han, ‘Arda bir ay boyunca istediğini yapsın, sonra bana dönsün’ diye bir anlaşma yapmış. Yoksa niye bir ay süre istesin ki? 

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