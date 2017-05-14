"Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"

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OBEN BUDAK: Sonuç dediğimiz şey evlilikse bazı kadınların evliliğe neden bu kadar taktıklarını anlayamıyorum. Bir iki seneyi kurtaracak bir hırs bu sadece. Taktikler uygulayarak masaya oturtuyorlar belki ama aynı taktikler bir süre sonra daha kötü bir sonuca yol açabiliyor.

REŞAT BALCIOĞLU: Aslıhan Hanım belli ki Arda’yı unutamamış, üstelik Arda nişan yüzükleri takılacakken terk etmişti Aslıhan’ı. Arda gönül eğlendirmeye devam ediyor. Herhalde Aslı- han, ‘Arda bir ay boyunca istediğini yapsın, sonra bana dönsün’ diye bir anlaşma yapmış. Yoksa niye bir ay süre istesin ki?