"Arda Turan'ın aşk hayatı amatör kümede geçiyor"

ESİN ÖVET: Görünen o ki ulaşamayacak. Çünkü kız tarafı konuşuyor ve erkek tarafı konuşmuyorsa o ilişki yaşanmıyor demektir aslında. Bunu daha önce de gördük. Erkekler “Kadın konuşsun ben konuşmam” diyerek kadınları koruduklarını zannediyorlar, kadın da havalara giriyor ama bu ciddi tehlikeli ve sakıncalı bir durum. Kadın bunu fark edemiyor. Sonuç mu: Yağmur Ünal sayfası da açılmış ve kapanmış belli ki. Ve sonrasında Arda Turan’ın mesajları ortaya çıktı. O yüzden Aslıhan tamamen umudu kesmeli, kessin de bence.
KADİR KAYMAKÇI: Bu kadar ince hesapların üstüne yaşanan duyguya ‘aşk’ denir mi yahu? Şirket mi kuruyorsun, mühendislik harikası bina mı inşa ediyorsun! “Bize bir ay verin, 15 güne nefis haber var, 1 saat sonra aşk burada...” Aşk varsa vardır, yoksa yok! Kalbinin sesinin dinleyerek değil de aklının planlarının peşinden gidiyorsan sen âşık falan değilsindir... Arda’nın Yağmur’la ilişkisinin durumu nedir bilmem ama Aslıhan’la durumu bir açıklığa kavuştursa da biz de onlar da rahatlasak...
OBEN BUDAK: Sonuç dediğimiz şey evlilikse bazı kadınların evliliğe neden bu kadar taktıklarını anlayamıyorum. Bir iki seneyi kurtaracak bir hırs bu sadece. Taktikler uygulayarak masaya oturtuyorlar belki ama aynı taktikler bir süre sonra daha kötü bir sonuca yol açabiliyor.
REŞAT BALCIOĞLU: Aslıhan Hanım belli ki Arda’yı unutamamış, üstelik Arda nişan yüzükleri takılacakken terk etmişti Aslıhan’ı. Arda gönül eğlendirmeye devam ediyor. Herhalde Aslı- han, ‘Arda bir ay boyunca istediğini yapsın, sonra bana dönsün’ diye bir anlaşma yapmış. Yoksa niye bir ay süre istesin ki?
BÜLENT İPEK: Dünyanın en önemli ligindeki en önemli takımda top oynuyor ancak aşk hayatı adeta amatör kümede geçiyor. Spor yorumcusu olsaydık Arda Turan’ın futbol tekniğini yorumlamak çok kolay olurdu. Özel hayatının hızına ve gizemine yetişmek öyle kolay değil. Yeniden barıştığı eski sevgilisi ilişkileriyle ilgili açıklama yaparken, Arda, Yağmur Ünal’la yeni bir bomba patlatıyor. Tam bu kısa süreli kaçamağa odaklanacakken TV programlarında kısmetini arayarak ünlenen bir kadınla özel yazışmalarının ortaya saçıldığı iddia ediliyor. Arda Turan’ın bence bir özel hayat antrenörüne ihtiyacı var.
Villadaki parti sonrası Aslı Enver tarafından terk edilen Murat Boz’a bir darbe daha geldi ve Enver eski sevgilisinden birlikte yaşadıkları evi boşaltmasını istedi. Olayın kahramanları hafta boyunca partinin masumane bir eğlence olduğunu iddia etmekte birbiriyle yarışırken, en ilginç çıkış Candan kardeşlerden geldi: “Biz o eve dondurma yemeye gitmiştik.” Yılın magazin bombasındaki yeni gelişmeler hakkında ne diyorsunuz?
E.Ö.: Bu olay arapsaçına döndü. Ve bu arapsaçından Aslı Enver öyle güzel çıktı ki helal olsun diyorum kendisine. Bence bir daha da böyle arapsaçlarına girmesin.
K.K.: Zavallı Murat Boz, kendisi adına her şey süper giderken birden üstü başı dondurma oldu adamın! Bence artık dondurma yeme işini Facetime’dan yapsın daha temiz...
İ.D.: Gitti Cicişler, geldi Candan kardeşler. Dışarıdan bakınca tüm bu olanlar bana çok fantastik geliyor. Başkalarına bir şey olmaz ama Murat Boz hızla irtifa kaybediyor.
O.B.: Bu gelişmeler sıcaklığını korurken bir de Murat Boz’un Facetime yardımıyla intihara kalkışan birinin hayatını kurtardığı haberini yaymaya başladılar ya, çok güldüm. Murat daha ne istiyor ki, son 5 yılda olmadığı kadar popüler şu an, Candan kardeşlere dua etsin bence.
R.B.: Keşke Kahramanmaraş’a gitseydiniz, orijinal dondurma yerdiniz. Candan kardeşler magazin dünyasının yeni fenomenleri olma yolunda, Ciciş kardeşlerin pabucu dama atıldı. Murat Boz bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa Aslı Enver’e yaranamaz, ihanete uğrayan kadının intikamı acı olur. Bu olayda Eser Yenenler’e niye yükleniyorlar anlamıyorum, zorla mı götürmüş villaya Murat Boz’u?
B.İ.: Magazin dünyası mayısa hareketli girdi. Peş peşe skandallar patlıyor. Böyle bir terk edilişin başına geleceğini Murat Boz sanırım hiç aklına getirmemiştir. Uğruna terk edildiği kadınların komik açıklamalarına mı yansın, kariyerinde yıllarca kapatamayacağı bir delik açılmasına mı? Tekrar söylüyorum. Bu kariyerdeki starların sıkı arkadaşlar kadar profesyonel danışmalara da ihtiyacı var.
E.Ö.: Aslı ile Kerem. Bence çok yakışmışlar, bir ömür boyu mutlu olsunlar. Tavsiyem odur ki yakalandığınız zaman yüzünüzü gizlemeye çalışmayın. O zaman inkâr da bir işe yaramıyor.
K.K.: Bu ikilinin ilişkisi uzun süreli olmaz! Nereden mi biliyorum. Bkz: Aslışah Alkoçlar’ın bir önceki ilişkisinin bitiş nedeni: “Evliliğe doğru gidiyordu ayrıldık!” Hoş bir yaz aşkı, güzel bir çift olarak magazin tarihinde yerlerini alırlar...
İ.D.: Ben yakıştırdım. Baş başa fasıl filan, eğlenceli bir çift bence.
O.B.: Kerem Tunçeri bu âlemin centilmen adamlarından biri. Bir kadın için bunu bilmek konforlu olmalı. En azından başın ağrımadan rahat bir ilişki yaşarsın. Gayet tatlı duruyorlar bence.
R.B.: İki kare fotoğraftan yola çıkarak buna bir ilişki demek için çok erken. İkisi de bekâr gençler, henüz tanışma aşamasındalar. Belki biz bunları okurken ikili ayrılmışlardır bile. Her birlikte gördüğümüze aşk dememeliyiz bence, varsa zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor.
B.İ.: Geçen haftaya haberleriyle damga vuran HT Magazin’in son bombası da Aslı ile Kerem oldu. Beklemedikleri bir anda yakalanınca Aslışah panik yapmış ve ‘Birbirimizi tanıma aşamasındayız’ demiş ancak birkaç aydır çıktıkları konuşuluyor.
E.Ö.: Merakla bekliyorum bu programı. Bence son yılların en çok izlenen, en iddialı yapımlarından olacak. Ekip şahane ama Bülent Ersoy daha da şahane. 40 bavulla yola çıkarak bunu gösterdi. Orada her oturduğu yere koltuğu ile gidecektir. Hindistan Hindistan olalı böyle diva görmemiştir.
K.K.: Süper kahramanlardan kurulu ‘Fantastic Four’ gibi ekip olmuş. Bu ekip stüdyoda yan yana otursa zaten olay olur ama onlar bir de Hindistan’a gitmişler. Bu yazın televizyonculuk olayı olur...
İ.D.: İşte o merakla bekleyenlerden biri de benim. Şahane bir program izleyip çok eğlenip güleceğimizi düşünüyorum. Biz alışkınız ama Hindistan bu dörtlüyle nasıl başa çıkar işte onu bilemiyorum...
O.B.: Bülent Ersoy hepsini baskılar gibi geliyor bana. Uçağa bindiği halini de görmediniz mi, bence biraz korkutucuydu. O sivrilikte tırnakları olan birine bulaşmak istemezdim. Hele ki o kişi Bülent Ersoy ise!
R.B.: Bence bu yaza damgasını vuracak bir program geliyor. Prodüksiyon güçlü, ekip çok iyi. Çok eğleneceğiz çok!
B.İ.: Show TV sıradışı ve ilgi çekici bir projeye girişti. Bence bu dörtlünün dünya turuna çıkarak maceraya atıldıkları bu format çok tutar. Maceraları şimdiden çok merak ediliyor. Dizi hâkimiyeti nedeniyle uzun zamandır format geliştirme işini bırakan televizyoncuları biraz çalışmaya teşvik edecek bir iş.
E.Ö.: Futbolcuların gece hayatında sahadan daha başarılı olduğunu bilmeyen mi var?
K.K.: Alper Potuk, saha dışında daha hızlı ve kıvrakmış. Tuvana Türkay’la aşk yaşıyormuş gibi yapıp magazin basınını bakkala gönderdi, hop Ayşe Akın golüyle fileleri havalandırdı... Jurgen Klopp, yeni futbolcuların eskilere göre çok daha profesyonel olduğunu söylüyor. Eski futbolcuların çapkınlık öykülerinin yanında Alper ve arkadaşlarınınki masum kalıyor.