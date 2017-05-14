Ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları

HADİSE
Bütün annelerin Anneler Günü Kutlu Olsun.
Annem seni seviyorum ve senden ayrıldığım an her seferinde içim parçalanıyor sana bunu belli etmesemde. Benim en büyük aşkım sensin❤️ Happy Mother's Day to all the mothers in the world.
Happy Mother's Day to my beautiful mother. I am lucky to have you as my mommy, thank you for keeping me humble no matter what I go through...
You are an inspiration with everything you do... Love you mami
EBRU GÜNDEŞ
Sadece varlığının bile yettiği, nefesi yaşamana sebep, bir dokunuşunun, bir öpücüğünün dünyanın en büyük hediyesi olduğu, bir bakışı aşk, bir damla gözyaşı en büyük acı hissettiren, uğruna herşeyi ama herşeyi göze alabileceğin tek varlık, evlat.
CEYDA DÜVENCİ
Güne nasıl başladığımı görün istedim. İyi ki benim annemsin dedi ya... nefesim huzur doldu... iyi ki balköpüğümmm iyi ki senin annen oldum
YELİZ YEŞİLMEN
Canım annem senin değerini anne olduktan sonra daha çok anladım.Anladım ki anne olduktan sonra kendi hayatın bitiyor Ve sana Alllah tarafından gönderilen senden dogan yavrun olduktan sonra sadece onun hayatı başlıyor. Sadece evladın için nefes almak zorunda kalıyorsun.38 yaşına geldim hala en ufak ricam da sıkıntımda yine annem yanımda.Bir gün sığmaz yetmezki bu sonsuz sevgiyi anlatmaya.Ben annesine aşık evlatlardanım ve seni son nefesime kadar hergün artan bi duyguyla sevicem canım annem Zuhal Yeşilmen.Çok şükür bende bu duyguyu yaşadım ,Rabbim nasip etti.Tüm gerçek ve fedakar annelerin günü kutlu olsun
ŞAHAN GÖKBAKAR
Tüm annelerimizin ellerinden öperim!