Ünlü isimlerin Anneler Günü mesajları

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YELİZ YEŞİLMEN

Canım annem senin değerini anne olduktan sonra daha çok anladım.Anladım ki anne olduktan sonra kendi hayatın bitiyor Ve sana Alllah tarafından gönderilen senden dogan yavrun olduktan sonra sadece onun hayatı başlıyor. Sadece evladın için nefes almak zorunda kalıyorsun.38 yaşına geldim hala en ufak ricam da sıkıntımda yine annem yanımda.Bir gün sığmaz yetmezki bu sonsuz sevgiyi anlatmaya.Ben annesine aşık evlatlardanım ve seni son nefesime kadar hergün artan bi duyguyla sevicem canım annem Zuhal Yeşilmen.Çok şükür bende bu duyguyu yaşadım ,Rabbim nasip etti.Tüm gerçek ve fedakar annelerin günü kutlu olsun