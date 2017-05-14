Hande Ataizi
FİSKOS

Hande Ataizi kalçasına estetik yaptırdı

Ünlü oyuncu göbek ve kalça bölgelerindeki fazla yağları liposuction yöntemiyle aldırdı

14 Mayıs 2017 Pazar, 12:50:58 Güncelleme: 12:59:21

Göğüsleri ve burnu da dahil olmak üzere bugüne kadar en az 10 kez estetik ameliyat yaptıran Hande Ataizi  yaz öncesi bakıma girdi. Göbek ve kalçasındaki yağları aldırdı.

Oyuncu Hande Ataizi genç yaşta çok sayıda estetik operasyon geçirdi. İlk olarak sinemaya atıldığı 1997'de göğüslerine silikon koydurtmuştu.

Ardından 10 kez daha estetik yaptırdığı konuşulan Hande Ataizi, yazın yaklaşmasıyla birlikte yeniden 'bakıma' girip bir dizi operasyondan geçmiş.

Hande Ataizi, İstanbul Levent'teki bir klinikte göbek ve kalça bölgelerindeki fazla yağları liposuction yöntemiyle aldırmış. Göbek bölgesinden alınan yağların bir kısmını da yüzüne enjekte edilmiş.

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