Aralık 2015’te Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci hakkında geride bıraktığımız aylarda Amerika’ya yerleşeceğine dair haberler yapılmıştı. Amerika’ya gideceğini doğrulayan Ceyda Düvenci yerleşeceği konusundaki haberlerin ise asılsız olduğunu eşiyle birlikte hemen her yaz olduğu gibi bir süre Amerika’da kalacağını fakat sonrasında Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı.

UÇUŞ VAKTİ GELDİ



Ceyda Düvenci doğumuna sayılı günler kala arkadaşlarıyla bir araya geldi ve Amerika öncesi onlarla vedalaştı. O anları ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Bunlar arasında oyuncu Hazal Kaya da vardı. Kaya, Ceyda Düvenci’yle kafa kafaya vermiş bir selfiesini paylaştı.