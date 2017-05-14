Asena Atalay'ın iddialarına savcılıktan takipsizlik kararı
14 Mayıs 2017 Pazar, 16:20:15 | Güncelleme: 16:30:53
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Ünlü futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.
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Günaydın'ın haberine göre, Erkin, eski eşinin icra takibi başlatması üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden Atalay hakkında şoke edici iddialarda bulunmuştu.
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Caner mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtmişti.
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Bu mesaj sonrası savcılığa başvuran Asena Atalay, Caner Erkin'in, kendisini kamuoyunda iffetsiz bir kadın ve anne gibi göstermeye çalıştığını iddia etmişti.
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TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI
Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Erkin'in söz konusu yazıda Asena'yı rencide etmediği, kaba ve ağır bir dille eleştirdiğini belirten savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Dosya kapandı.