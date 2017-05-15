FİSKOS

Bensu Soral trafikte tacize uğradı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:34:30

  • 1 Bensu Soral trafikte tacize uğradı
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    Motosiklet tutkusuyla tanınan oyuncu Bensu Soral'ın geçen günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı.

  • 2 Bensu Soral trafikte tacize uğradı
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    Posta'nın haberine göre; Sekiz yıldır ehliyeti olan güzel oyuncu, başından geçen tatsız olayı sevgilisi Hakan Baş ile paylaştı.

  • 3 Bensu Soral trafikte tacize uğradı
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    İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı. Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum” dedi.

  • 4 Bensu Soral trafikte tacize uğradı
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  • 5 Bensu Soral trafikte tacize uğradı
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    HABERİN DEVAMI

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