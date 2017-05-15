Bensu Soral trafikte tacize uğradı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:34:30 | Güncelleme: 09:39:17
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Motosiklet tutkusuyla tanınan oyuncu Bensu Soral'ın geçen günlerde trafikte bir magandanın sözlü tacizine uğradığı ortaya çıktı.
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Posta'nın haberine göre; Sekiz yıldır ehliyeti olan güzel oyuncu, başından geçen tatsız olayı sevgilisi Hakan Baş ile paylaştı.
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İddiaya göre Hakan Baş, Soral’ın tek başına motosikletle dolaşmasını yasakladı. Soral, “Daha önce de otomobilinin direksiyonunu üzerime kırıp, beni sıkıştırmaya çalışanlar olmuştu. Artık Bostancı sahilinde bisikletle tur atıyorum” dedi.