Emine Ün
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Emine Ün: Derin bir üzüntü yaşıyorum

Emine Ün, "Anneler Günü" etkinliğinde bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:35:48 Güncelleme: 15:46:31

Sahneye sevilen şarkısı “Nazar” ile çıkacak olan Ün, İbrahim Erkal’ın vefatı sebebiyle programın müzik bölümünü gerçekleştirmedi. Sahneye çıktığında “Sizlere duyduğum saygıdan dolayı programın tamamını iptal etmedim, çok değerli bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum” derken gözyaşlarını tutamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sonrasında annelerle ve çocuklarla sohbete başlayan güzel oyuncu duygularını anlatmaları için çocukları sahneye davet etti. Öyle hikayeler vardı ki Emine Ün gözyaşlarını tutamadı. Bir izleyicinin annesini hiç görmeden büyümesi üzerine Ün “Doğuran mı annedir büyüten mi, bence sadece doğurmak annelik değil” dedi.

Bir alışveriş merkezinde sahnedeki tüm çocuklara tek tek sarılan güzel sanatçı “Hani çocuğu sürekli kucağınıza almayın diyorlar ya alın, bol bol sarılın ben Duru’yu hep sarılarak büyüttüm. Sarılmaktan çekinmeyin, sevilen çocuk suç işlemez, kadına şiddet uygulamaz. Çocuklarınıza değer verin, ben Duru’nun çizdiği resimleri yazdıklarını hep sakladım çekmeceler hala resimlerle dolu” dedi.

Emine Ün’ün söyledikleri karşısında sahnede bir erkek çocuğu gözyaşlarına hakim olamadı. Minikler Anneler Günü mesajlarıyla sevilen oyuncuyu duygulandırdığı gibi zaman zaman da güldürdü. Kızı Duru Kınay da etkinlik boyunca annesini en ön sıradan izledi.

Duru, ünlü bir anneye sahip olmak nasıl bir duygu kıskandığın oluyor mu sorusuna da “Hayır kıskanmıyorum çünkü annemin beni ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorum” diye cevap verdi.

İki saat boyunca çocuklara sohbet eden ve anneleri için hediyeler veren Emine Ün son olarak Annelere “Tabii ki sevgi dolu ortamın içinde kurallar unutulmamalı. Duru bazen bana çok kuralcısın diyor, büyümek her şeyi yapacağımız anlamına gelmiyor, ben bu yaşa geldim hala kurallar dahilinde yaşıyorum. Kuralların hep olacağını da çocuklarımıza öğretmemiz lazım” dedi. Anneler Günü Etkinliği ünlü oyuncunun sahnede okuduğu duygusal bir şiirle son buldu.

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