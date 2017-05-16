Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı

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Oyuncu, sahnelerden çok sektöre kattıklarının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Daha önce yayınlanan dizilerden örnekler veren Deniz, “Kimin kiminle olduğu belli olmayan ne diziler vardı, hatırlayın. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Aşk-ı Memnu’da neler oluyordu unuttuk mu? ‘Fi’de sanki sürekli sevişme varmış gibi bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Kız arkadaşım oynuyor diye söylemiyorum, izleyici olarak konuşuyorum” diyerek tepkisini gösterdi. (Cadde)