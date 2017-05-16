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Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı

16 Mayıs 2017 Salı, 09:05:08

  • 1 Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı
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    Oyuncu Burak Deniz’le Büşra Develi, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Motosiklete binerken kasklarını takarak emniyeti elden bırakmayan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dijital platformda yayınlanan ‘Fi’ dizisinde Bilge karakterini canlandıran Develi, kaliteli bir iş yaptıklarını söyledi.

  • 2 Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı
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    Muhabirlerin, olay yaratan sevişme sahneleriyle ilgili soruları üzerine araya giren Deniz, ‘Fi’de söylendiği gibi cesur sahnelerinin bulunmadığını belirtti. 

  • 3 Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı
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    Oyuncu, sahnelerden çok sektöre kattıklarının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Daha önce yayınlanan dizilerden örnekler veren Deniz, “Kimin kiminle olduğu belli olmayan ne diziler vardı, hatırlayın. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Aşk-ı Memnu’da neler oluyordu unuttuk mu? ‘Fi’de sanki sürekli sevişme varmış gibi bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Kız arkadaşım oynuyor diye söylemiyorum, izleyici olarak konuşuyorum” diyerek tepkisini gösterdi. (Cadde)

  • 4 Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı
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  • 5 Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'den 'Fi' isyanı
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    HABERİN DEVAMI
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