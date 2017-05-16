Oyuncu Olgun Şimşek - Oyuncu Şebnem Sönmez
Şarkıcı Levent Yüksel - Şarkıcı Sertab Erener
Oyuncu Selçuk Yöntem - Oyuncu Zuhal Olcay
Oyuncu Ceyda Düvenci- Oyuncu Kaan Girgin
Eski manken İsmet Özhan - Şarkıcı Muazzez Ersoy
Senarist Yılmaz Güney - Oyuncu Nebahat Çehre
Oyuncu ve müzisyen Şevval Sam - Eski futbolcu Metin Tekin
Oyuncu Itır Esen - Yönetmen Yavuz Turgul
Oyuncu Sermin Hürmeriç- Türk sinemasında efsane isimlerinden Şener Şen
Oyuncu Yılmaz Gruda - Oyuncu Ayşen Gruda
Eski manken, sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı - Oyuncu, sunucu Yalçın Dümer
Oyuncu Perran Kutman - Yeşilçam sanatçılarından Hüseyin Kutman
Oyuncu Suna Yıldızoğlu - Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu
Oyuncu Hale Soygazi - 80’li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile tanınan Ahmet Özhan
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan - Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış olan Haluk Ulusoy
Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin - Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan
Şarkıcı ve oyuncu Hümeyra - Yeşilçam oyuncusu Fikret Hakan
Şarkıcı Sibel Can - İşadamı Sulhi Aksüt
Oyuncu Şevket Çoruh - Oyuncu Günay Karacaoğlu
Oyuncu Haluk Bilginer- Oyuncu Zuhal Olcay