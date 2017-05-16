Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki gün Instagram hesabından gülümsediği bir fotoğrafını paylaşarak altına "en sipastik gülüşümüz" notunu düştü. Ne olduysa bundan sonra oldu. Oğlunun Serebral Palsi hastalığına sahip olduğu bilinen Çılgın Sedat, Kerimcan Durmaz'ı engelli bireylere karşı hassasiyet göstermeye davet ederek, tepkisini Instagram hesabından paylaştığı bir video ile dile getirdi.

"HİÇ KİMSENİN DALGA GEÇMEYE HAKKI YOKTUR"

Çılgın Sedat'ın "Sipastik özür ile hiç kimsenin dalga geçmeye asla hakkı yoktur. Lütfen, bizler hassasız bilmeyenlerin de öğrenerek hassasiyet göstermesini rica ediyoruz." notuyla paylaştığı video, kısa sürede takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Bunun üzerine Kerimcan Durmaz da kendi hesabından bir özür metni yayınlayarak, tepkilere neden olan o ifadeleri farkında olmadan kullandığını belirtip, herkesten özür dilediğini belirtti. İşte Kerimcan Durmaz'ın paylaştığı o özür metni.