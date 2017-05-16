Erdal Acar’ın eşi Kardelen Ergin hamile. Erdal Acar ilk evliliğini Aynil Acar, ikincisini 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım ile yapmıştı.
Posta'da yer alan habere göre, 2014’te Emel Yıldırım’dan boşanan Erdal Acar, geçen Temmuz’da Çeşme’de Kardelen Ergin ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çiftten beklenen güzel haber geldi. Kardelen Ergin 3 aylık hamile. Erdal Acar’ın Aynil Acar’dan Yiğitcan, Emel Yıldırım’dan Cansu ve Eremcan adlarında 3 çocuğu var.
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