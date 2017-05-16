Engin Altan Düzyatan
FİSKOS

Engin Altan Düzyatan yollarını ayırdı

Ünlü oyuncu yoluna yalnız devam edecek

16 Mayıs 2017 Salı, 15:02:02 Güncelleme: 15:06:07

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Düzyatan'ın 'Beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi.

Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizisi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.

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