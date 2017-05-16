Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Düzyatan'ın 'Beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi.

Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizisi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.