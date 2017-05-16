16 Mayıs 2017 Salı, 16:26:07 | Güncelleme: 16:49:50
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Pelin Öztekin "kilo veriyor" haberlerine isyan etti. "1 yıldır kilo vermiyorum. Sadece sporla sıkılaşıyorum" dedi.
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Cadde'de yer alan habere göre, 3 yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Pelin Öztekin Çeşme'de görüntülendi. Güzel oyuncu hala kilo verdiği yönünde çıkan haberlere isyan etti.
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Hala kilo verdiğime dair haberler çıkıyor diyen Öztekin, "Yaklaşık 1 yıldır aynıyım. Kilo vermiyorum. Sadece sporla sıkılaşıyorum" dedi.