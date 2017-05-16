FİSKOS

Pelin Öztekin 'kilo verdi' haberlerinden sıkıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 16:26:07

  • 1 Pelin Öztekin 'kilo verdi' haberlerinden sıkıldı
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    Pelin Öztekin "kilo veriyor" haberlerine isyan etti. "1 yıldır kilo vermiyorum. Sadece sporla sıkılaşıyorum" dedi.

  • 2 Pelin Öztekin 'kilo verdi' haberlerinden sıkıldı
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    Cadde'de yer alan habere göre, 3 yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Pelin Öztekin Çeşme'de görüntülendi. Güzel oyuncu hala kilo verdiği yönünde çıkan haberlere isyan etti.

  • 3 Pelin Öztekin 'kilo verdi' haberlerinden sıkıldı
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    Hala kilo verdiğime dair haberler çıkıyor diyen Öztekin, "Yaklaşık 1 yıldır aynıyım. Kilo vermiyorum. Sadece sporla sıkılaşıyorum" dedi.

  • 4 Pelin Öztekin 'kilo verdi' haberlerinden sıkıldı
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  • 5 Pelin Öztekin 'kilo verdi' haberlerinden sıkıldı
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