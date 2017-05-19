Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu

Hande Erçel, yaklaşık 2 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Çift, bir dargın bir barışık ilişkilerini Şubat ayında noktalamıştı.
Ancak ikilinin, yakın arkadaşlarının çabalarıyla geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya geldiği ortaya çıktı.
Birbirlerine bir kez daha şans tanıyan Erçel ve Daymaz, ilişkilerinde yine dikiş tutturamadı. Ünlü çift, yine ayrıldı.
Çalkantılı beraberlikleri süresince birbirlerini sosyal medyada takip eden iki oyuncu, son ayrılık kararından sonra takibi de bıraktı.