FİSKOS

Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:41:09

  • 1 Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu
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    Hande Erçel, yaklaşık 2 yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • 2 Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu
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    Çift, bir dargın bir barışık ilişkilerini Şubat ayında noktalamıştı.

  • 3 Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu
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    Ancak ikilinin, yakın arkadaşlarının çabalarıyla geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya geldiği ortaya çıktı.

  • 4 Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu
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    Birbirlerine bir kez daha şans tanıyan Erçel ve Daymaz, ilişkilerinde yine dikiş tutturamadı. Ünlü çift, yine ayrıldı.

  • 5 Hande Erçel ile Ekin Mert Daymaz son noktayı koydu
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    Çalkantılı beraberlikleri süresince birbirlerini sosyal medyada takip eden iki oyuncu, son ayrılık kararından sonra takibi de bıraktı.

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