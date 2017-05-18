Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:10:49 | Güncelleme: 12:23:43
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Özlem Gürses Tatar, “Bazen Olmaz” adlı kitabında birçok ünlünün hayal kırıklıklarını, başarısızlıklarını derledi. Kitap için röportaj verenlerden biri de Arda Turan oldu.
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İşte ünlü futbolcunun açıklamalarından satırbaşları; Galatasaray’da ilk maçımı oynadım, Türk futbolunun duayenleri yazı yazdılar, dediler ki “Şımarır”.
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Sonra Galatasaray kaptanı oldum “Yapamaz, olmaz” dediler. Sonra Atletico Madrid’e gittim, “Avrupa’da oynayacak kapasitesi yok” dediler. Barcelona’ya geldim “Sponsor transferi oldu” hikayesini başlattılar. Hep diyecekler. Çünkü hayatta söyleyenlerle yapanlar arasında bir fark olmalı.
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Hayatımda zarara uğradığım hiç bir ticari alışverişim olmadı. İki restoranım, bir kariyer danışmanlık şirketim var. İnternet yatırımıyla alakalı hissem var. İlişki konusunda ise başarısız bir erkeğim.
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Sonları hep olumsuz. Ama şu ana kadar hiç terk edilmedim. Baba olmayı çok isterim. Küçük bir Arda, yetenekli bir şey, inanılmaz olur.