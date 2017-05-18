FİSKOS

Brad Pitt'in son hali şaşırttı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:39:47

  • 1 Brad Pitt'in son hali şaşırttı
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    Hollywood'un yakışıklı oyuncusu Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılmasının ardından resmen çöktü. Zayıflamasının yanı sıra tarzını da değiştiren ünlü aktör görenleri şaşırttı.

  • 2 Brad Pitt'in son hali şaşırttı
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    Angelina Jolie ile ayrılığı kaldıramayan Brad, bir deri bir kemik kaldı. 53 yaşındaki oyuncu Brad Pitt, Hollywood'un Baby Face'i olarak anılıyordu. Angelina Jolie ile ayrılmasının ardından o eski günlerinden eser kalmadı.  İşte Brad Pitt'in son görüntüsü...

  • 3 Brad Pitt'in son hali şaşırttı
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  • 5 Brad Pitt'in son hali şaşırttı
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