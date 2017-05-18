18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:39:47 | Güncelleme: 12:52:35
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Hollywood'un yakışıklı oyuncusu Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrılmasının ardından resmen çöktü. Zayıflamasının yanı sıra tarzını da değiştiren ünlü aktör görenleri şaşırttı.
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Angelina Jolie ile ayrılığı kaldıramayan Brad, bir deri bir kemik kaldı. 53 yaşındaki oyuncu Brad Pitt, Hollywood'un Baby Face'i olarak anılıyordu. Angelina Jolie ile ayrılmasının ardından o eski günlerinden eser kalmadı. İşte Brad Pitt'in son görüntüsü...