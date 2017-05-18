FİSKOS

Cem Yılmaz'dan flaş hamle

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:43:48

  • 1 Cem Yılmaz'dan flaş hamle
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    Son dönemde aşk hayatıyla sürekli konuşulan Cem Yılmaz gündemden düşmüyor.

  • 2 Cem Yılmaz'dan flaş hamle
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    Ünlü komedyenin, "Fi" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Merve Çağıran'dan ayrıldığı iddia edildi.

  • 3 Cem Yılmaz'dan flaş hamle
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    Yılmaz'ın, daha sonra aynı dizide rol alan ve 2014 Best Model birincisi Cansu Melis Karakuş ile flört ettiği ortaya çıktı.

  • 4 Cem Yılmaz'dan flaş hamle
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    Ancak ünlü model geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı'yla görüntülenince Yılmaz'dan sürpriz bir hamle geldi.

  • 5 Cem Yılmaz'dan flaş hamle
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    Cem Yılmaz, 3 gün önce Instagram'dan takip etmeye başladığı Cansu Melis Karakuş'u sildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    Ben takip bile etmedim, o kadar yani
  • Misafir 1 saat önce
    Bende 3 ay önce silmiştim.
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