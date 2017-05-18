Son dönemde aşk hayatıyla sürekli konuşulan Cem Yılmaz gündemden düşmüyor.
Ünlü komedyenin, "Fi" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Merve Çağıran'dan ayrıldığı iddia edildi.
Yılmaz'ın, daha sonra aynı dizide rol alan ve 2014 Best Model birincisi Cansu Melis Karakuş ile flört ettiği ortaya çıktı.
Ancak ünlü model geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı'yla görüntülenince Yılmaz'dan sürpriz bir hamle geldi.
Cem Yılmaz, 3 gün önce Instagram'dan takip etmeye başladığı Cansu Melis Karakuş'u sildi.