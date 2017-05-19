FİSKOS

Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:28:50

  • 1 Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!
    1 | 21

    6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy, dün Kıbrıs'taki Lefke Avrupa Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı.

  • 2 Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!
    2 | 21

    'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Öğrenciler Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancıların veliahtı Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy'a yüklendi. 

  • 3 Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!
    3 | 21

    Söyleşide, "Parasız yaşar mısınız?" sorusuna "Yaşardım tabii ki, benim sadece paraya ihtiyacım mı var!" diyen Özge Ulusoy'a bir öğrenci, "Peki o zaman neden bütün mankenlerin zengin işadamlarıyla olduğunu açıklar mısınız?" diye sordu. 

  • 4 Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!
    4 | 21

    Gerilen Özge Ulusoy, "Niye bütün mankenler zengin işadamlarıyla mı!.. Çağla (Şıkel) Emre Altuğ’la evliydi. Bir şey söyleyeceğim. Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar yani, anlamadım" diye tepki verdi. Bunun üzerine öğrenci "Niye sınıf farkı mı var?" cevabını verince güzel manken şöyle konuştu:

  • 5 Özge Ulusoy: Mankenler gidip fakirlerle mi çıksınlar yani!
    5 | 21

    "Sen kız arkadaşı bulurken kendine onun da bir mesleği olsun, onun da ekmeğini elinden tutsun istemeyecek misin? Ha! Benim paraya ihtiyacım var gibi mi duruyor sence? Hiçbir zaman olmadı çok şükür. Allah kimseyi muhtaç etmesin."

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 16 dakika önce
    parası olanla birlikte olanlara halk arasında ne deniyordu hatırlayan var mı?
  • Misafir 38 dakika önce
    Davul bile dengi dengine demiş atalarımız ne güzel söylemiş.. Çocuğun sorduğu soru tamamen liseli ergen kafasında boş muhabbet.
  • Misafir 50 dakika önce
    YAKIŞIR EFENDIM PARALI OLAN HERKEZLE CIKIN YALNIZ BANKA HESAPLARINI KONTUROL ETMEYI İHMAL ETMEYIN HA......
  • Misafir 56 dakika önce
    umarım senınde birgün para ya ve o fakir dediğin insanların yardımına ihtiyacın olur ozaman anlarsın küçük hanım
Kalan karakter : 2000