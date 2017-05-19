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"Çok yakışıklısın maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Sosyal medyadan bu ara günde 5 – 6 tane ortalama evlilik teklifi alıyorum. Tabii ki yeni bir süreçten çıktığım için tahminen... Onun için biraz zaman var daha çok yeni her şey... Çok teşekkür ederim. Onun dışında ‘Uzun fıstık’tı benim lakabım... O ‘çinekop’ tamamen onun (Hacı Sabancı) esprisiydi. Benim lakabım uzun fıstık... Çinekop yok."