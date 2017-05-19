6 yıllık sevgilisi Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy, dün Kıbrıs'taki Lefke Avrupa Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı.
'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Öğrenciler Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancıların veliahtı Hacı Sabancı'dan ayrılan Özge Ulusoy'a yüklendi.
Söyleşide, "Parasız yaşar mısınız?" sorusuna "Yaşardım tabii ki, benim sadece paraya ihtiyacım mı var!" diyen Özge Ulusoy'a bir öğrenci, "Peki o zaman neden bütün mankenlerin zengin işadamlarıyla olduğunu açıklar mısınız?" diye sordu.
Gerilen Özge Ulusoy, "Niye bütün mankenler zengin işadamlarıyla mı!.. Çağla (Şıkel) Emre Altuğ’la evliydi. Bir şey söyleyeceğim. Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar yani, anlamadım" diye tepki verdi. Bunun üzerine öğrenci "Niye sınıf farkı mı var?" cevabını verince güzel manken şöyle konuştu:
"Sen kız arkadaşı bulurken kendine onun da bir mesleği olsun, onun da ekmeğini elinden tutsun istemeyecek misin? Ha! Benim paraya ihtiyacım var gibi mi duruyor sence? Hiçbir zaman olmadı çok şükür. Allah kimseyi muhtaç etmesin."