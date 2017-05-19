Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

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"ÇOK FARKLI YÖNLERİ DE OLAN SANATÇILAR KAYBEDİNCE BİR KAÇ SANATÇI KAYBETMİŞ GİBİ OLUYORUZ"

Çok farklı yönleri olan sanatçıları kaybedince bir kaç sanatçıyı birden kaybetmiş gibi hissedildiğini söyleyen Bakan Avcı, "Başımız sağolsun. Ben bütün aileye sevenlerine sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Her sanatçının kaybı tabi ki üzücü ama özellikle böyle çok farklı yönleri de olan sanatçılar kaybedince bir kaç sanatçı kaybetmiş gibi oluyoruz" ifadelerini kullandı.