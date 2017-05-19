FİSKOS

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:32:23 İHA

  • 1 Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
    1 | 23

    Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu Kerem Aydınlar Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Her sanatçının kaybı tabi ki üzücü ama özellikle böyle çok farklı yönleri de olan sanatçılar kaybedince bir kaç sanatçı kaybetmiş gibi oluyoruz" dedi. 

  • 2 Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
    2 | 23

    Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı ve oyuncu Payidar Tüfekçioğlu için Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlenen veda törenin ardından Tüfekçioğlu'nun naaşı sevenlerinin korteji eşliğinde camiye getirildi.

  • 3 Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
    3 | 23

    Cenaze törenine sanatçısının eşi Mine Tüfekçioğlu, kızı Tılsım Tüfekçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Kenan İmirzalıoğlu, Usta oyuncu Musa Uzunlar, tiyatrocu dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

  • 4 Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
    4 | 23

    Sanatçının eşi Mine Tüfekçioğlu, taziyeleri kabule etti. Sevenleri sanatçının naaşı başında dualar ederek gözyaşı döktü. Sanatçı için öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı.

  • 5 Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı
    5 | 23

    "ÇOK FARKLI YÖNLERİ DE OLAN SANATÇILAR KAYBEDİNCE BİR KAÇ SANATÇI KAYBETMİŞ GİBİ OLUYORUZ"

    Çok farklı yönleri olan sanatçıları kaybedince bir kaç sanatçıyı birden kaybetmiş gibi hissedildiğini söyleyen Bakan Avcı, "Başımız sağolsun. Ben bütün aileye sevenlerine sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Her sanatçının kaybı tabi ki üzücü ama özellikle böyle çok farklı yönleri de olan sanatçılar kaybedince bir kaç sanatçı kaybetmiş gibi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 51 dakika önce
    allah rahmet eylesin
Kalan karakter : 2000