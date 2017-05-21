FİSKOS

İbrahim Tatlıses 13 milyon TL'yi reddetti

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:40:08

  • 1 İbrahim Tatlıses 13 milyon TL'yi reddetti
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    İbrahim Tatlıses, bir kanaldan gelen program teklifini reddetti. Yöneticilerin 13 milyon TL teklif etmesine rağmen bunu kabul etmeyen şarkıcı, önce albümünü çıkaracağını söyledi.

  • 2 İbrahim Tatlıses 13 milyon TL'yi reddetti
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    Hürriyet'te yer alan habere göre, uzun yıllar “İbo Show” adlı programla ekrana gelen İbrahim Tatlıses’e bir kanaldan program teklifi geldi. Usta sanatçının “İbo Show” yapmasını talep eden kanal yöneticileri, Tatlıses’e 13 milyon TL teklifte bulundu.

  • 3 İbrahim Tatlıses 13 milyon TL'yi reddetti
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    Bu teklif karşısında çok heyecanlanan ve duygulandığı için gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, buna rağmen program yapmayı kabul etmedi.

  • 4 İbrahim Tatlıses 13 milyon TL'yi reddetti
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    Tatlıses, albüm çalışmaları içerisinde olduğunu, albümü yayınlandıktan sonra teklifi değerlendirebileceğini söyleyerek kanal yöneticilerine olumsuz yanıt verdi.

     

  • 5 İbrahim Tatlıses 13 milyon TL'yi reddetti
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    HABERİN DEVAMI

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