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Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:03:27

  • 1 Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim
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    "BUNUN ADI MECBURİ CÖMERTLİK"

    HT Masa bu hafta, Coşkun Sabah’ın “Bende mal çok” açıklamasını, Fenerbahçeli Van Der Wiel’in dolandırılmasını, Özge Ulusoy’un “Mankenler fakirlerle mi çıksın” sözlerini, Meryem Uzerli-Alp Özcan ayrılığını ve Eylem Toraman’ın “Nikâhsız doğurmamak için evlendim” ifadesini masaya yatırdı.

  • 2 Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim
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    Coşkun Sabah, aldatma iddiasıyla kendisine boşanma davası açan eşi Ceyda Sabah’a dört daire, bir dükkân ve 2.2 milyon TL vermeyi kabul etmesiyle ilgili “Bu benim gönlümden kopan para. Bende mal çok” açıklamasında bulundu. Sabah’ın bu cömertliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • 3 Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim
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    İPEK DURKAL: Gönlünden mi kopmuş? Kopmasaydı da kanunlar söke söke koparacaktı zaten o parayı Coşkun Bey’den...

  • 4 Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim
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    OBEN BUDAK: Düşündürücü bir cömertlik sanki, ayrılalım da ne olursa olsun mu demek istemiş yoksa hakkını mı vermiş orasını bilemedim.

  • 5 Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim
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    KADİR KAYMAKÇI: Dünyayı ‘elektronik ud’la tanıştırdığı gün Coşkun Sabah’ta malın çok olduğunu anlamıştım zaten!

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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