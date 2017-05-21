Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim

"BUNUN ADI MECBURİ CÖMERTLİK"
HT Masa bu hafta, Coşkun Sabah’ın “Bende mal çok” açıklamasını, Fenerbahçeli Van Der Wiel’in dolandırılmasını, Özge Ulusoy’un “Mankenler fakirlerle mi çıksın” sözlerini, Meryem Uzerli-Alp Özcan ayrılığını ve Eylem Toraman’ın “Nikâhsız doğurmamak için evlendim” ifadesini masaya yatırdı.
BÜLENT İPEK: Buna mecburi cömertlik diyebiliriz. Eşi boşanma davasını açtığında Coşkun Sabah tazminat isteklerini kabul etmemiş, boşanmaya yanaşmamıştı. Çekişmeli devam eden dava sonucunda anlaşmaya vardılar. Yani Coşkun Sabah’ın ‘gönlünden kopmasa’ belki daha fazlasını mahkeme kararıyla verecekti
‘FENERBAHÇE FUTBOLCUSUNU UYARMALIYDI"
Birçok ünlü ismi Türkiye’ye getiren menajer Ümit Akbulut, Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van Der Wiel’i dolandırdığı iddiasıyla göz altına alındı. Wiel’in 4.5 milyon Euro parasını aldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Akbulut, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fenerbahçe’de kadroya giremeyen Wiel’in bu tip bir haberle gündeme gelmesine ne diyeceksiniz?
İ.D.: Wiel’i bilemem de bana Ümit Akbulut hiç tekin bir adam gibi görünmüyor. Zamanında kendisini dünyaca ünlü mimar olarak tanıtan ve ‘Sting’in evini yapıyorum’, ‘Sting’le her gün görüşüyoruz’ diyerek gazetelere haber olan bir adam vardı, onu hatırlatıyor. Referans olsun diye, bir iki futbolcu arkadaşıma sordum, onlar da hiç tanımıyor Akbulut’u...
K.K.: Van der Wiel futbolcu diye ülkeye geldi, spor sayfalarından başka her sayfada haber oldu! Sevgilisi Rose Bertram’ın ‘yenge’ tişörtü günlerce manşetlerdeydi. Olması gereken yerde, yani sahada olmayınca, zamanını doğru dürüst tanımadığı insanlarla harcayınca böyle haberlerle gündeme gelmesi kaçınılmaz oluyor maalesef. Benim merak ettiğim Fenerbahçe’nin bu kadar yatırım yaptığı futbolcusunu ‘menajerler’ konusunda uyarıp uyarmadığı.
B.İ.: Van Der Wiel’in iddiaları çok sıra dışı. 4 buçuk milyon Euro parasını kaptırdığını iddia ettiği Akbulut’u emniyet sorgulayıp serbest bıraktı. Futbolcu adına üzüldüm. Bu kadar büyük parayı bir şekilde kaybettiyse büyük şanssızlık. Ümit Akbulut ise milli piyango biletine iki kez büyük ikramiye çıkacak kadar şanslı biriymiş.
"MERYEM, ALP ÖZCAN'I UNUTTU BİLE"
Meryem Uzerli bir buçuk ay önce barıştığı Alp Özcan’la bir kez daha ayrıldı. Ayrılığa işadamının spiker Diyar Onar’la yakınlaşması sebep oldu. İlişkiye ikinci bir şans vermek isteyen Uzerli yanlış mı yaptı? Uzerli’nin ayrılık sonası paylaştığı fotoğraflar hakkında neler düşünüyorsunuz?
R.B.: Meryem Uzerli daha 2 yıl öcesine kadar ulaşılamaz, tartışılamaz bir kadındı. Bugün bakıyorum hem kariyerinde hem aşk hayatında yerlerde. Aşk hayatındaki çalkantılar ister istemez iş hayatına da yansıyor. En kısa sürede toparlaması, özel hayatına çekidüzen vermesi gerekiyor.
B.İ.: Aslında ilk ayrılıktan sonra “Doğru adam seçemiyorum” gibi güçlü bir ifadeyle ilişkiye nokta koymuş, sünger çekmiş, kendine yeni bir sayfa açmıştı. Yani en azından bir sayfa açtığını sanmıştık. Eskiden yeni olmaz derler. Meryem Uzerli bu sözü doğruladı.
"EVLENİNCE DEĞİŞİR İNANCI ÇOK YANLIŞ"
İbrahim Toraman’ın boşanma sürecinde olduğu eşi Eylem Toraman “Seni döven adamla neden evledin?” sorularına cevap verdi: “İbrahim’le ilişkimin üçüncü yılında hamile kaldım. Çocuğu aldırmamı istediği için beni dövdü. Ardından yaptığı sürpriz evlilik teklifini çocuğumu nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim.” Toraman’ın bu sözlerini nasıl yorumluyorsunuz?
İ.D.: Maalesef ne kadar eğitimli olsa da kadınların temel problemi ‘Bu adam aslında iyi biri. Benimle değişecek’ inancı. Hamileyken ‘Çocuğu aldır’ diye seni darp eden bir adamla evlenebiliyorsan ve onu sevdiğinden bahsedebiliyorsan, kimse kusura bakmasın ama ‘Hem kendime hem evladıma ben bunu nasıl yaptım’ diye şapkayı önüne koyup düşünme zamanı...
O.B.: Özge zaten büyük bir ayrılık depresyonu içindeyken öğrencilerin üzerine gelmesine tepki vermiş sadece. Dışardan bakılınca zengin-fakir ayrımı yapıyor gibi durabilir ama onu tanıyan herkes kalbinin Lady Diana’dan farksız olduğunu bilir. Zaten konuşmasının devamında kendi açıklamasını yapmış ama bir tek orası cımbızlanmış.
R.B.: Özge Hanım’ın bundan sonraki yeni aşkı fabrika işçisi olursa, Özge yüzyılın aşk kadını seçilir, baş tacı olur. Aşkın zengini fakiri olmaz, bu gönül işidir, ne parasına bakarsın ne malına ne mülküne. Özge Hanım ‘Benim paraya pula ihtiyacım yok’ demiş, o zaman niye her gün işten işe koşturup duruyor? Özge Hanım bunları hayır için mi yapıyor acaba?
K.K.: Özge kibarca, “Dağdaki çobanla benim aşkım bir mi?” demiş! Haklı... Fakir adamın ‘date’ parası olmaz zaten; ‘çıkmak’ için para gerek. Serveti, güzelliği olan biri elbette sevgili olarak seçtiği adamın önce ‘mal beyanına’ bakacaktır. Dürüst konuşmuş bence. “Aşk önce gelir, asıl önemli olan gönül zenginliği” falan gibi boş laflar söylese inanacak mıydık? 1.80’lik dal gibi kızların bacakları boyundaki tombul erkeklerle birlikteliğini ‘fizik’ değil ‘iktisat’ açıklayabilir. Özge’ye teşekkür ediyorum, şimdi herkes (bizim gibi) bu açıklaması üzerine yazı yazıp engin görüşlerini bildirecek... Ne zamadır böyle ‘salçalı’ bir demeç gelmiyordu ünlülerimizden...
B.İ.: Özge Ulusoy sevgilisine güvenmedi, daha fazla çalıştı ve son yılların en çok kazanan mankeni oldu. Ben videoyu izledim, Özge Ulusoy, öğrencinin mankenler hakkındaki önyargılı ve genellemeci sorusuna bir tepki olarak bu cevabı veriyor. Ayrıca işadamları güzel kızlarla veya mankenlerle çıkmayı tercih ediyorsa mankenler de pekâlâ zengin adamları tercih edebilir.