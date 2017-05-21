Eylem Toraman: Nikâhsız doğurmak istemediğim için kabul ettim

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R.B.: Meryem Uzerli daha 2 yıl öcesine kadar ulaşılamaz, tartışılamaz bir kadındı. Bugün bakıyorum hem kariyerinde hem aşk hayatında yerlerde. Aşk hayatındaki çalkantılar ister istemez iş hayatına da yansıyor. En kısa sürede toparlaması, özel hayatına çekidüzen vermesi gerekiyor.

B.İ.: Aslında ilk ayrılıktan sonra “Doğru adam seçemiyorum” gibi güçlü bir ifadeyle ilişkiye nokta koymuş, sünger çekmiş, kendine yeni bir sayfa açmıştı. Yani en azından bir sayfa açtığını sanmıştık. Eskiden yeni olmaz derler. Meryem Uzerli bu sözü doğruladı.