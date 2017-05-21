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Murat Ünalmış'ın yeni işi

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:41:10

  • 1 Murat Ünalmış'ın yeni işi
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    Murat Ünalmış’ın ‘Yer Gök Aşk’ dizisinden kazandığı tüm parayı otele yatırdığı öğrenildi.

  • 2 Murat Ünalmış'ın yeni işi
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    HT Magazin'in haberine göre, Murat Ünalmış, otelciliğe soyundu. Başrolünde yer aldığı ‘Yer Gök Aşk’ döneminde dizinin çekildiği Kapadokya’da harabe bir bina satın alan ünlü oyuncu, otel açmak için kolları sıvadı.

  • 3 Murat Ünalmış'ın yeni işi
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    Tam bir Kapadokya âşığı olan ve sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan Ünalmış, Göreme’de bulunan binayı restore ettiriyor. 

     

  • 4 Murat Ünalmış'ın yeni işi
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    Uzun süredir devam eden çalışmaları sık sık yerinde denetleyen yakışıklı oyuncu, butik otelini yaz sezonuna yetiştirmeye çalışıyor.

  • 5 Murat Ünalmış'ın yeni işi
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