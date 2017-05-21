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HT Magazin'in haberine göre, Murat Ünalmış, otelciliğe soyundu. Başrolünde yer aldığı ‘Yer Gök Aşk’ döneminde dizinin çekildiği Kapadokya’da harabe bir bina satın alan ünlü oyuncu, otel açmak için kolları sıvadı.