21 Mayıs 2017 Pazar, 11:41:10 | Güncelleme: 11:56:11
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Murat Ünalmış’ın ‘Yer Gök Aşk’ dizisinden kazandığı tüm parayı otele yatırdığı öğrenildi.
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HT Magazin'in haberine göre, Murat Ünalmış, otelciliğe soyundu. Başrolünde yer aldığı ‘Yer Gök Aşk’ döneminde dizinin çekildiği Kapadokya’da harabe bir bina satın alan ünlü oyuncu, otel açmak için kolları sıvadı.
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Tam bir Kapadokya âşığı olan ve sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan Ünalmış, Göreme’de bulunan binayı restore ettiriyor.
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Uzun süredir devam eden çalışmaları sık sık yerinde denetleyen yakışıklı oyuncu, butik otelini yaz sezonuna yetiştirmeye çalışıyor.