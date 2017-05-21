Murat Boz, Aslı enver
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Murat Boz: İhanet teknik olarak mümkün değil

Murat Boz'dan şaşırtan Aslı Enver itirafı

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:41:35 Güncelleme: 12:55:28

Yakın zamanda evlenecekleri beklenen Murat Boz ve Aslı Enver olay biçimde ayrıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Murat Boz, Eser Yenenler'in villasında Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle yakalanmıştı. Yakışıklı şarkıcı, Antalya'da verdiği konser sonrası şaşırtan bir itirafta bulundu.

Posta'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Murat Boz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Antalya'nın Efsaneler Diyarı The Land of Legends'te bir konser verdi.

Murat Boz, yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişiyi iki saat boyunca eğlendirdi.Konser sonrası soruları yanıtlayan Boz, Aslı Enver'e ihanet ettiği iddialarını yalanladı.

"ÜÇ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞTIK"

Murat Boz, "İhanet teknik olarak mümkün değil. Biz bu olaydan üç hafta önce ayrılmıştık" diye konuştu. Çekimlerine başlanması planlanan "Kardeşim Benim 2" filminde tekrar Enver'le kamera karşısına geçip geçmeyeceği sorusunu ise Murat Boz, "Buna yapımcı karar verecek" diye cevap verdi.

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