21 Mayıs 2017 Pazar, 12:58:51 | Güncelleme: 13:24:36
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Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar evlendi.
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Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'la Beykoz Kundura Fabrikası’nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir törenle evlendi.
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Çiftin düğün fotoğraflarını yakın dostları Açelya Akkoyun ve Gökhan Keser, sosyal medyadan paylaştı.
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Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a ilginç bir evlilik teklifinde bulunarak sosyal medya üzerinden “Ben olsam benimle evlenirdim” mesajı atmış, Seda Çınar da “Ben olsam ‘evet’ derdim” yanıtını vermişti.