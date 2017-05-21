FİSKOS

Ümit Erdim evlendi

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:58:51

  • 1 Ümit Erdim evlendi
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    Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar evlendi. 

  • 2 Ümit Erdim evlendi
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    Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'la Beykoz Kundura Fabrikası’nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir törenle evlendi. 

  • 3 Ümit Erdim evlendi
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    Çiftin düğün fotoğraflarını yakın dostları Açelya Akkoyun ve Gökhan Keser, sosyal medyadan paylaştı.

  • 4 Ümit Erdim evlendi
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    Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a ilginç bir evlilik teklifinde bulunarak sosyal medya üzerinden “Ben olsam benimle evlenirdim” mesajı atmış, Seda Çınar da “Ben olsam ‘evet’ derdim” yanıtını vermişti.

  • 5 Ümit Erdim evlendi
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