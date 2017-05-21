Simge Sağın'dan örnek davranış

‘Prens ve Prenses’ şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “Mezuniyet töreninde yeterli imkânı olmayıp kıyafet ihtiyacı olan 10 genç arkadaşım için sahne kıyafetlerimden gönderebilirim” notunu paylaştı.

HT Magazin'den Neziha Kartal'ın haberine göre, İzmir , Diyarbakır, Antalya ve Eskişehir’den gelen yoğun talep üzerine güzel popçu, hediye edeceği kıyafet sayısını 40’a çıkardı. Ünlü şarkıcı seçtiği 40 kıyafeti perşembe günü kargo ve tebrik notuyla öğrencilere gönderdi.