FİSKOS

Fahriye Evcen'in kaderi değişmedi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:06:02

  • 1 Fahriye Evcen'in kaderi değişmedi
    1 | 15

    Geçtiğimiz yıl Cannes'da kırmızı halıda yürüyen Fahriye Evcen'e foto muhabirlerinin fazla ilgi göstermemesi dikkat çekmişti.

  • 2 Fahriye Evcen'in kaderi değişmedi
    2 | 15

    70. Cannes Film Festivali kapsamında ‘The Meyerowitz Stories’ filminin gösterimine oyuncu Fahriye Evcen de katıldı.

  • 3 Fahriye Evcen'in kaderi değişmedi
    3 | 15

    Ajansların geçtiği fotoğraflara bakınca foto muhabirlerin yine Evcen'e fazla ilgi göstermediği görülüyor.

  • 4 Fahriye Evcen'in kaderi değişmedi
    4 | 15

    YİNE AYNI SENARYO

    Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl da Cannes'de boy göstermişti. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar Türk basınında çok konuşulmuştu. Evcen'in poz verirken arkasında bulunan kameramanların dikkatini çekmediği fotoğraflara yansımıştı.

  • 5 Fahriye Evcen'in kaderi değişmedi
    5 | 15

    Benzer görüntülerin bu yıl da yaşandığı dikkat çekiyor. Güzel oyuncu kırmızı halıda yürürken arkasındaki basın mensupları başka bir yöne bakıyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000