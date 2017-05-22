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Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl da Cannes'de boy göstermişti. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar Türk basınında çok konuşulmuştu. Evcen'in poz verirken arkasında bulunan kameramanların dikkatini çekmediği fotoğraflara yansımıştı.