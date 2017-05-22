22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:06:02 | Güncelleme: 12:27:30
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Geçtiğimiz yıl Cannes'da kırmızı halıda yürüyen Fahriye Evcen'e foto muhabirlerinin fazla ilgi göstermemesi dikkat çekmişti.
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70. Cannes Film Festivali kapsamında ‘The Meyerowitz Stories’ filminin gösterimine oyuncu Fahriye Evcen de katıldı.
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Ajansların geçtiği fotoğraflara bakınca foto muhabirlerin yine Evcen'e fazla ilgi göstermediği görülüyor.
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YİNE AYNI SENARYO
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl da Cannes'de boy göstermişti. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar Türk basınında çok konuşulmuştu. Evcen'in poz verirken arkasında bulunan kameramanların dikkatini çekmediği fotoğraflara yansımıştı.
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Benzer görüntülerin bu yıl da yaşandığı dikkat çekiyor. Güzel oyuncu kırmızı halıda yürürken arkasındaki basın mensupları başka bir yöne bakıyor.