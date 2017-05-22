İbrahim Tatlıses
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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın Atatürk sevgisi

Ünlü türkücü kızı Elif Ada'nın Atatürk için ağladığı videoyu Instagram hesabından paylaştı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:50:28 Güncelleme: 16:10:21

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, küçük kızı Elif Ada'nın Atatürk için ağladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ATATÜRK ÖLÜNCE KALKACAK MI?"

Ayşegül Yıldız'ın çektiği videoda Eli Ada ; "Ölünce kalkacak mı? Atatürk hiç mi kalkmayacak. O zaman yatarken de ağlarım güzelim Atatürk için. Allah bence güzelim Atatürk'ü buraya getirir." diye gözyaşı döküyor.

"SENİN ATATÜRK SEVGİNE KURBAN OLURUM"

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Tatlıses, eski eşine böyle teşekkür etti: Ay senin o ATATÜRK sevgine kurban olurum, ay senin o gözyaşlarına kurban olurum. Kendi güzel, kalbi temiz Elifim... Atatürk ve vatan aşkını sana aşılayan annene çok teşekkür ederim."

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